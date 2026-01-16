Saturn, Neptun i Uran u 2026: Astrolog otkriva kojima znacima horoskopa će cvjetati posao i ljubav

Saturn i Neptun u Ovnu, Uran u Blizancima, Jupiter između Raka i Lava - 2026. obećava veliki preokret za svaki znak horoskopa.

Izvor: Shutterstock/napaporn sawaspardit

Ko će u 2026. biti podržan, a ko testiran kroz velike tranzite u ljubavi, poslu, finansijama i zdravlju? Rijetko koja godina po horoskopu izazove toliko pažnje.

Preokret dolazi kroz niz velikih planetarnih tranzita - ulazak Saturna i Neptuna u Ovan, prelazak Urana u Blizance, kretanje Jupitera između Raka i Lava, Pluton u Vodoliji i Kiron između Ovna i Bika. Ljubav, posao, novac, zdravlje - sve sfere života biće pogođene, ali ne istim tempom za svaki znak.

"Godina 2026. pojavljuje se kao godina tranzicije, prekretnica između onoga što je čovječanstvo bilo i onoga što je pozvano da postane", kaže astrolog Lurdes Fero.

Godina tranzicije pod Saturnom i Neptunom u Ovnu

Od februara, ulazak Saturna, a potom i Neptuna u Ovan, okončava više od deset godina dominacije Riba, usmjerenih na preosjetljivost i nejasnoće. Astrolog Lurdes Fero opisuje ovo kao "početak novog duhovnog, društvenog i kreativnog ciklusa, gdje plamen Ovna ponovo pali istoriju".

U isto vrijeme, Uran u Blizancima budi način razmišljanja, učenja i komunikacije. Astrolog smatra da ovaj tranzit označava "prije i poslije u načinu na koji čovječanstvo misli, komunicira i uči", uz brži, ali ponekad i zbunjujući protok informacija.

Pluton u Vodoliji nastavlja preispitivanje moći, tehnologija i mreža. Jupiter u Raku, a potom u Lavu, pojačava fokus na porodicu i lični izraz, dok Kiron između Ovna i Bika podsjeća: "Došlo je vrijeme da izliječimo odnos sa materijom, obnovimo povjerenje u resurse i naučimo nove načine povezivanja sa novcem i razmjenom".

Ko će od znakova horoskopa najviše biti uzdrman?

Vatreni znakovi

Ovan je u centru pažnje sa Saturnom, Neptunom i Kironom koji ga podstiču da razjasni prioritete u ljubavi i poslu. Lav, uz dolazak Jupitera u svoj znak, dobija vidljivost, šansu za promociju i mogućnost da ozvaniči vezu. Strijelac, stimulisan Uranom u Blizancima, preispituje partnerstva, ugovore i zajedničke projekte.

Zemljani znakovi

Bik zatvara jednu stranicu nakon dugog uticaja Urana i fokusira se na materijalnu stabilnost, zdravlje i mudrije finansijske odluke. Djevica završava karmičku osovinu Djevica-Ribe i može da reorganizuje posao i lično blagostanje bez velike emotivne napetosti. Jarac, oslobođen Plutona, konsoliduje poziciju i pregovara o porodičnim odgovornostima.

Vazdušni i vodeni znakovi

Blizanci, Vaga, Vodolija, Rak, Škorpija i Ribe doživljavaju preuređenje odnosa - više mobilnosti, dijaloga i odluka na srednji rok.

(MONDO)