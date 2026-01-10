Sudbonosni susret u 2026: 3 znaka Zodijaka da se spreme za najveću životnu transformaciju

Astrologija otkriva za koje znake horoskopa će 2026. biti prelomna godina na polju ljubavi!

Izvor: Shutterstock/Pixel-Shot

Astrolozi tvrde da će tri znaka horoskopa dobiti jedinstvenu priliku da upoznaju svoju "drugu polovinu" ne u romantičnom, već u karmičkom smislu, srodnu dušu ili tzv. blizanački plamen.

Godina 2026. sprema se da postane prelomna u oblasti ličnih odnosa zahvaljujući jedinstvenom astrološkom događaju. Konjunkcija Jupitera u Blizancima i Urana u Djevici stvoriće snažnu pozadinu za neočekivane, ali duboko smislenе susrete.

Posebnu sreću imaće tri znaka Zodijaka čije vibracije rezoniraju s energijom godine. Ovdje nije riječ samo o romansi, već o susretu sa srodnom dušom, koji djeluje kao ogledalo i katalizator lične transformacije.

1. RAK

Godina za Rakove počinje pod uticajem Jupitera u njihovom sektoru partnerstva, što će odmah proširiti krug poznanstava i privući ljude novog tipa. Međutim, ključan će biti prolazak Urana kroz njihovu kuću dubokih veza i transformacije. To je direktan pokazatelj susreta koji će preokrenuti unutrašnji svijet.

Partner može da se pojavi tamo gdje ga najmanje očekuju, na kursevima stručnog usavršavanja, u poslovnom projektu ili tokom rješavanja nekog nasljednog pitanja. To će biti osoba koja će njihovu skrivenu ranjivost vidjeti ne kao slabost, već kao snagu. Odnos će zahtijevati hrabrost da se puste stare emotivne zaštite, ali nagrada će biti bez presedana - osjećaj prihvatanja.

2. STRIJELAC

Za Strijelčeve je 2026. vrijeme da svoju žeđ za slobodom ostvare kroz partnerstvo. Jupiter, njihov vladar, praviće harmonične aspekte iz vazdušnog znaka, donoseći susrete među istomišljenicima - na putovanjima, na filozofskim ili obrazovnim platformama, tokom međunarodne saradnje.

Srodna duša za Strelca izgledaće kao savršen saputnik, neko ko neće sputavati njihova krila, već će ih, naprotiv, inspirisati na nove avanture i širenje vidika. Ovo partnerstvo biće zasnovano na zajedničkim idealima i međusobnom povjerenju. Jedina opasnost je da se, zaneseni veličinom ideja, ne previdi duboka lična veza koja zahtijeva i tišinu i pažnju prema detaljima.

3. RIBE

Kod Riba se u 2026. godini aktivira unutrašnji radar za suptilne, karmičke veze. Tranzit Neptuna kroz njihov sopstveni znak pojačaće intuiciju i duhovnu osjetljivost do krajnjih granica. Susret sa srodnom dušom može da se dogodi na dubokom, čak mističnom nivou, kroz kreativni projekat, duhovnu praksu, volonterski rad ili kao pomoć u teškom trenutku.

To će biti veza u kojoj su riječi suvišne. Razumijevanje se rađa na nivou osjećaja i snova. Partner može doći iz prošlosti ili iz potpuno drugačijeg društvenog okruženja. Glavna lekcija za Ribe jeste da se ne utope potpuno u drugome, već da, koristeći ovu vezu kao oslonac, izgrade jasnije lične granice.

(MONDO)