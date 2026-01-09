Novčani horoskop za januar 2026: Vodolija ubjedljivi lider, a ove znake čeka preokret na kraju mjeseca

Pročitajte novčani horoskop za januar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/MONDO/Stefan Stojanović

Mjesečni horoskop za januar 2026. godine donosi lijepe vijesti za većinu znakova Zodijaka. Saznajte šta očekuje svaki znak horoskopa na polju novca!

OVAN

Novčani horoskop za januar 2026. godine vas savjetuje da se pripremite da odmah preuzmete inicijativu. Prva polovina mjeseca je idealna za profesionalne poteze, a 9. januar je savršen trenutak da pokažete liderstvo na poslu. Preuzmite odgovornost za svoje odluke jer ambicija je dobra stvar. Potom, 18. januar može vam pomoći da izgradite čvršću osnovu za dugoročni put, pa isplanirajte praktične korake. Sezona Vodolije osvjetljava posljednje dvije nedjelje mjeseca sa mnogo prilika, pa izađite i ostvarite unosne nove kontakte. Moguće je da ćete se zateći u pravo vrijeme na pravom mjestu.

BIK

Nova godina donosi potrebu da pomjerite granice svoje zone komfora! Ako imate ideje ili zapažanja na poslu u prvoj polovini mjeseca, ne zadržavajte ih za sebe. Druga nedjelja januara može da vas navede da istražujete nove interese ili čak započnete novi profesionalni put. Novac prati strast. Vaša karijera dolazi u fokus sredinom mjeseca, a oko 21. januara možete da očekujete bujicu ideja! Iskoristite tu energiju da osmislite kreativna rješenja i budite spremni da razmišljate van okvira.

BLIZANCI

Novac vam je odmah na umu početkom mjeseca. Ovo je moćan period da se oslobodite emocionalnih blokada vezanih za novac i obilje. Kako možete da stvorite osjećaj sigurnosti da uživate u plodovima svog rada? Sredinom mjeseca fokusirajte se na otplatu dugova ili ulaganja u profesionalne projekte, posebno oko 18. januara. Mars i odgovorni Saturn u zoni karijere daju vam motivaciju i izdržljivost da sledite svoje ciljeve, čak i ako se pojave prepreke.

RAK

Prvi mjesec 2026. godine naglašava vaše lične i profesionalne ciljeve, otvarajući značajne prilike za ostvarenje onoga što vam je važno. Uložite srce u ono što vam zaista znači. Poslovna partnerstva mogu da napreduju u nedjeljama koje slijede, pa je ovo period za jačanje ugovora ili razgovore sa kolegama i nadređenima. Neptun ulazi u vašu zonu karijere 26. januara i pokreće period duhovnog rasta u vezi sa vašim profesionalnim putem. Možda ćete češće slijediti intuiciju u radu, pa vježbajte povjerenje u instinkte.

LAV

Novčani horoskop za januar 2026. godine donosi disciplinu i motivaciju, pa spremite energiju za obaveze i organizaciju dnevne rutine kako biste postigli ciljeve. Zvijezde vas savjetuju da uvedete nove navike koje podupiru vaše radne i finansijske ciljeve. Moguće je da se krajem mjeseca pojavi poslovno partnerstvo ili novi ugovor, ali samo ako ste spremni da preduzmete inicijativu. Ponekad najunosnije prilike dolaze od hrabrih koraka.

DJEVICA

Započnite 2026. godinu fokusom na projekte koji vam pričinjavaju strast. Prva polovina januara je savršena za pretvaranje hobija u dodatni prihod. Dobićete inspiraciju za profitabilne ideje. Sezona Vodolije pruža priliku da preispitate rutinu i isprobate nove metode produktivnosti. Eksperimentišite sa neobičnim navikama koje vam olakšavaju posao i poboljšavaju rezultate.

VAGA

Otvorite srce inspiraciji u prvoj polovini januara. Da li ste na putu koji rezonuje s vašim višim "ja"? Prilagodite kurs da biste pronašli smisao u svom radu. Bićete produktivniji kada emocionalno investirate u uticaj koji imate kroz karijeru. Neočekivani finansijski pokloni ili prihodi mogu da se pojave krajem mjeseca. Organizujte svoje finansije i budite spremni na iznenađenja.

ŠKORPIJA

Početak godine naglašava važnost komunikacije. Prva polovina mjeseca je moćna za produktivne razgovore o budućnosti i finansijama, bilo da tražite povišicu ili predstavljate ideju investitoru. Izražavajte misli jasno i praktično, posebno oko 18. januara. Neptun ulazi u vašu zonu rutine i odgovornosti i pokreće period transformacije u načinu rada. Fleksibilnost u rasporedu može da poveća kreativnost i inovativnost.

STRIJELAC

Početak godine donosi spremnost da preuzmete kontrolu nad finansijama. Prva polovina januara je idealna za postepeno ostvarivanje ciljeva. Ovo je dobar mjesec za rješavanje dugova ili nalaženje investitora. Sljedeće nedjelje balansirajte hrabrost pri donošenju finansijskih odluka. Kraj mjeseca je zapravo svjež početak za manifestovanje novca. Finalizujte planove i potražite savete krajem mjeseca.

JARAC

Vaša sezona je u toku, pa ciljevi dolaze u prvi plan. Početkom mjeseca osjećate samopouzdanje i intelektualnu jasnoću, idealno za ostavljanje dobrog utiska na radnom mjestu. Povežite se s korisnim saradnicima, isplatiće vam se. Sezona Vodolije od 19. januara podstiče vas da preispitate finansije i isprobate neoubičajene izvore prihoda.

VODOLIJA

Idealna je prilika da očistite loše radne navike i oslobodite vreme za produktivnost. Iskoristite disciplinu da se držite planova i izbjegnete samosabotažu u karijeri. Sredina mjeseca osvetljava vašu intuiciju, donoseći unosne nove ideje koje mogu da nastanu iz maštovitih trenutaka. Sezona vašeg Sunca od 19. januara donosi osjećaj izlaska iz senke na centralnu scenu. Vaše samopouzdanje je zasluženo, pa djelujte kao kvalifikovani lider.

RIBE

Novčani horoskop za januar 2026. godine aktivira kreativnost i omogućava da unesete strast u profesionalni život i rešavanje problema na inspirisan način. Vaše vještine umrežavanja biće posebno korisne u nedjeljama koje slede. Povežite se s ljudima koji dijele viziju i mogu da pomognu vašem napretku. Oko 20. januara hrabro uložite energiju u timski rad. Saradnja tada donosi veće rezultate nego rad na sopstvenim zadacima.

(MONDO)