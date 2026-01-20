Veliki mjesečni horoskop za februar 2026: Retrogradni Merkur mijenja igru, a jednom znaku stiže sudbinska ljubav

Pročitajte mjesečni horoskop za februar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

OVAN

Posao

Mjesečni horoskop za februar 2026. godine kaže da vaši odnosi sa novcem prelaze iz faze "sve je komplikovano" u režim "stroge kontrole". Saturn, koji 14. februara ulazi u vaš znak, više vam neće dozvoliti da rasipate platu na impulsivne želje. Zvijezde snažno preporučuju da preispitate strategiju. Bolje je da uložite u nešto što će unaprijediti vaš profesionalni status ili zdravlje. Pun Mjesec u Lavu početkom mjeseca može da probudi želju da se razmećete kako biste impresionirali okolinu, ali bi bilo mudrije da obuzdate taj poriv. Vaša najbolja investicija sada je dugoročna štednja, hladne glave i sa ozbiljnim pristupom.

Ljubav

Dok Venera boravi u Vodoliji, vaš ljubavni život podsjeća na seriju o prijateljima - niko ne želi da komplikuje stvari i to savršeno odgovara laganom flertu u prvoj dekadi mjeseca. Međutim, 14. februara, baš na Dan zaljubljenih, strogi Saturn ulazi u vaš znak i djeluje kao hladan tuš. Ako partner još uvijek nije odredio "šta ste vi zapravo", imaćete potrebu da odmah stavite tačku ili zatražite ozbiljnu obavezu. Odnos prolazi test zrelosti, a Saturn ne trpi nezrelost, pa ili zajedno odrastate ili ponosno odlazite dalje. Ne plašite se da preuzmete odgovornost za svoja osjećanja, čak i ako vas njihova ozbiljnost pomalo plaši.

Zdravlje

Ulazak Saturna u vaš znak 14. februara događaj je planetarnog značaja koji možete da osjetite kao naglo "prizemljenje". Navikli ste da živite u visokom ritmu, ali sada će tijelo zahtijevati usporavanje. Mogu da se jave problemi sa koljenima, zubima ili učestale glavobolje.

BIK

Posao

Dok se Venera do 10. februara nalazi u Vodoliji, može da vam se javi želja da potrošite novac na nešto moderno ili neobično, poput uređaja koji će kasnije skupljati prašinu. Pravi finansijski talas, u pozitivnom smislu, počinje ulaskom vaše vladarke u Ribe. Novac može da stigne kroz kreativne projekte ili neformalne dodatne poslove. Budite posebno oprezni nakon 26. februara, jer retrogradni Merkur voli da pomiješa cifre na računima i podmetne neispravnu robu - provjeravajte sve odmah.

Ljubav

Do 10. februara možete da se osjećate pomalo distancirano, kao da posmatrate udvarače kroz staklo, ali čim Venera pređe u znak Riba, uključuje se nježan režim. Slobodni Bikovi treba da obrate pažnju na osobe sa kojima mogu da ćute o važnim stvarima, mentalna povezanost sada je privlačnija od savršenog izgleda. Oni koji su u vezi, treba da budu pažljiviji sa riječima poslije 6. februara. Merkur u Ribama muti komunikaciju, pa bezazlena primjedba može da bude shvaćena kao drama kosmičkih razmjera. Krajem mjeseca retrogradni Merkur može da vrati bivše sa njihovim vječitim "Oprosti". Slušajte intuiciju, a ne lijepe riječi. Ona vam je sada jedini pouzdan vodič.

Zdravlje

Dok Venera prolazi kroz Ribe, vaš limfni sistem može da reaguje ako ignorišete unos tečnosti i pretjerujete sa slanom hranom uveče. Ovaj tranzit vas čini posebno osjetljivima na mirise i kozmetiku, pa je rizik od alergija povećan.

BLIZANCI

Posao

Merkur ulazi u duboke vode Riba 6. februara i od tog trenutka vaša logika u trošenju novca se gubi. Ideje poput skupe radionice ili ulaganja u sumnjiv projekat mogu da vam djeluju genijalno. Ipak, mlad Mjesec 17. februara u Vodoliji može da donese realnu šansu za zaradu preko interneta ili društvenih mreža, iskoristite trenutak inspiracije. Posljednja nedjelja mjeseca, kada Merkur krene retrogradno, zahtjeva oprez - bez potpisivanja ugovora, kredita i velikih dogovora.

Ljubav

Sijaćete intelektom i privlačićete pažnju, naročito tokom mladog Mjeseca 17. februara. Idealno je vrijeme za promjenu imidža ili osvježavanje profila na aplikacijama za upoznavanje. Međutim, ulazak Merkura u Ribe, a zatim i retrogradna faza, u stabilnim odnosima donose probleme. Imaćete utisak da govorite različitim jezicima. Ne pokušavajte da racionalno objasnite svoje emotivne promjene, jer partner sada informacije prima kroz osjećanja, a ne činjenice. Zagrljaj će reći više od bilo koje analize.

Zdravlje

Merkur se tokom februara ponaša nepredvidivo, što za zdravlje znači jedno - većina tegoba ima nervnu osnovu. Mentalni haos može da izazove nesanicu ili neobične simptome koji brzo nestaju. Mlad Mjesec 17. februara donosi nalet mentalne energije, ali pazite na disajne puteve i ramena.

RAK

Posao

Mjesečni horoskop za februar 2026. godine kaže da pun Mjesec u Lavu 1. februara osvjetljava vašu finansijsku zonu. Moguć je ili veći priliv novca ili jednako veliki trošak na nešto luksuzno što hrani vaše samopouzdanje. Saturn, koji prelazi u Ovna, u vašem karijernom sektoru poručuje da je vrijeme lakih pobjeda završeno. Zarada će sada biti direktno povezana sa trudom i odgovornošću. Sredinom mjeseca Venera u Ribama budi u vama filantropa, ali ne zaboravite da dio novca sačuvate i za sebe.

Ljubav

Pun Mjesec u Lavu na samom početku mjeseca donosi snažno osvješćivanje sopstvene vrijednosti. Shvatate da ne treba da pristajete na manje. Slobodnim Rakovima Venera u Ribama poslije 10. februara donosi susret nalik sceni iz melodrame, moguće sa osobom iz inostranstva ili izdaleka. U postojećim vezama dolazi do povratka nježnosti, ali poslije 26. februara retrogradni Merkur može izvući stare povrede. Izbacite emocije kroz tijelo, ples ili masažu, a ne kroz rasprave.

Zdravlje

Pun Mjesec osvjetljava vašu zonu ishrane. Imaćete potrebu ili za prejedanjem ili za strogom dijetom. Izbjegavajte krajnosti, jer je stomak osjetljiva tačka.

LAV

Posao

Februar 2026. godine započinjete u velikom stilu! Pun Mjesec u vašem znaku 1. februara budi želju za luksuzom i trošenjem. Teško ćete odoljeti kupovinama, ali pokušajte da ne ispraznite kartice odmah. Ulazak Saturna u Ovna 14. februara pomaže vam da ambicije pretočite u konkretan plan. Ulaganja u obrazovanje ili pravna pitanja mogu da se isplate dugoročno. Krajem mjeseca budite oprezni sa onlajn kupovinom zbog retrogradnog Merkura.

Ljubav

Pun Mjesec u vašem znaku čini vas magnetom za pažnju. Ako ste slobodni, ne ostajte kod kuće. Sredinom mjeseca Saturn zahtjeva jasnoću. Površne veze se gase, a ozbiljne prelaze na viši nivo. U dugim odnosima dolazi do razgovora o zajedničkim ciljevima, ali finansijske teme mogu da unesu napetost. Dozvolite partneru da preuzme inicijativu, a vama će prijati uloga muze.

Zdravlje

Veliki energetski naboj početkom mjeseca može da vas dovede do brzog iscrpljivanja. Srce i leđa traže pažnju, kao i pravilno držanje. Saturn vam pomaže da konačno uvedete disciplinu u treninge.

DJEVICA

Posao

Unutrašnji "računovođa" ovog mjeseca može da bude zbunjen jer planete u Ribama unose haos u finansije. Partneri mogu da traže novčanu pomoć ili zajednički budžet može da bude na testu. Poslije 26. februara izbjegavajte pozajmljivanje novca, povratak bi mogao da se oduži. Fokusirajte se na zatvaranje starih obaveza i ne započinjite nove finansijske avanture.

Ljubav

Analitičnost vam ovog mjeseca ne pomaže, jer planete u Ribama u vašem polju partnerstva stvaraju konfuziju. Slobodne Djevice mogu da privlače misteriozne, kreativne osobe koje lijepo govore, ali nestaju. U vezama se javlja snažna empatija. Osjećate partnera bez riječi, što je dobro za bliskost, ali loše za praktične teme. Ozbiljne razgovore odložite za mart.

Zdravlje

Planetarni uticaji mogu da pojačaju hipohondriju, imaćete utisak da vam "sve fali". Zapravo, imunitet vam direktno zavisi od emotivnog stanja. Zbog Merkura u Ribama i njegove retrogradnosti, dijagnostika može da bude nejasna, pa izbjegavajte samodijagnozu putem interneta.

