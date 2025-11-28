Zašto je zagrljaj majke važan čak i kad odrastemo? To je mjesto na kom se jedno nikad ne promjeni

Naša tijela i srca ga ne zaboravljaju – a često nam je potrebniji kad više nismo djeca. Evo zašto je zagrljaj majke važan čak i kad odrastemo.

Zagrljaj majke je važan čak i kad odrastemo, naša tijela i srca ga ne zaboravljaju.

To je jedan od najmoćnijih oblika koji reguliše stres, daje sigurnost, osjećaj pripadnosti i ljubavi.

Zagrljaj majke je nešto što nas obilježava od prvih sekundi života. Ali čak i dok odrastamo, naša tijela i srca ga nikada ne zaboravljaju – zapravo, često nam je u odraslom dobu potrebniji nego što priznajemo.

Kada pomislimo na djetinjstvo, mnogi od nas prvo pomisle na toplinu majčinog zagrljaja - neopisivu sigurnost koja je smirivala našu anksioznost, ublažavala naš bol i vraćala nam osjećaj da smo voljeni. Ali zašto ovaj zagrljaj ostaje sa nama dugo nakon što odrastemo, sami postanemo roditelji i krenemo svojim putem?

Nauka i srce se slažu oko ovog pitanja: majčin zagrljaj je jedan od najmoćnijih oblika regulacije stresa, sigurnosti i osjećaja pripadnosti koji osoba može da doživi. I to važi čak i u odraslom dobu.

Tijelo pamti čak i kad um zaboravi

Kada naša tijela odrastu, to ne znači da i naše unutrašnje dijete odrasta. Ostaje dio svakog od nas koji žudi za sigurnošću, prihvatanjem, bezuslovnom ljubavlju – a majčin zagrljaj često aktivira upravo ovu tačku pamćenja. Dodir, posebno onaj poznati, govori tijelu: "U redu je. Nisi sam. Neko te voli, bezuslovno".

Dodir oslobađa oksitocin, hormon povezan sa osjećanjima povjerenja, sigurnosti i topline. Zagrljaji smanjuju hormon stresa kortizol, smiruju otkucaje srca i snižavaju krvni pritisak. Iako se ovo često istražuje kod djece, brojne studije potvrđuju da fizički kontakt – posebno sa voljenima – ima lekovite efekte čak i u odraslom dobu.

Zagrljaj nije samo fizički – to je energetski most

Majčin zagrljaj nije samo kontakt tijela. On u sebi nosi energiju nekoliko generacija, brigu, tihu svjesnost, intuitivnu bliskost. Kada majka zagrli odraslo dijete, čini se da se dvije stvarnosti spajaju: ona koja je bila i ona koja jeste. A između, hiljadu neizrečenih misli, sjećanja i tihe pripadnosti.

Zagrljaj je način da se ponovo povežemo sa našim izvorom – sa tom prvom vezom koja je definisala naš osjećaj sigurnosti u svijetu. Čak i ako odnos sa našom majkom nije (bio) savršen (a rijetko jeste), zagrljaj može imati moć trenutne veze, gdje riječi nestaju i ostaje samo suština: prisustvo.

Šta kada više nema majke ni zagrljaja?

Mnogi ljudi izgube majke pre nego što se mogu ponovo povezati sa njima u odraslom dobu. U ovom slučaju, majčin zagrljaj može postati unutrašnji prostor koji njegujemo nježnošću, sjećanjima i unutrašnjom vizualizacijom. Međutim, ponekad majčin zagrljaj nikada nije bio onakav kakav smo želeli da bude – ali čak i tada, kao odrasli, možemo sebi dati priliku da stvorimo novo iskustvo sigurnosti.

To može značiti da dozvolimo sebi da budemo bliski sa drugom voljenom osobom. Da tražimo kontakt koji je bezbjedan, bez osuđivanja, prisutan. Ili da zaliječimo stare rane na terapiji i prvi put osjetimo da imamo pravo da budemo voljeni bezuslovno.

Za odraslu djecu i majke

Ako ste odraslo dijete: ne bojte se da zatražite zagrljaj, čak i ako vam djeluje čudno. Ponekad majkama nije lako da pokažu nježnost, ali i one žude za kontaktom. Ne čekajte savršen trenutak. Zagrljaj ima moć da otopi decenije tišine.

Ako ste mama: vaš dodir i dalje znači više nego što mislite. Čak i ako su vam djeca odrasla, zauzeta, odrasla – njihovo unutrašnje dijete se i dalje obraća vama tražeći osjećaj: "Jesam li dobro? Da li me još uvek voliš? Možeš li me još uvijek vidjeti?".

U zagrljaju nema godina - postoji samo ljubav.

Zagrljaj majke ne poznaje vremenska ograničenja. Može biti rijetkost ili svakodnevna pojava. Može se desiti jednom godišnje ili svakog dana. Ali svaki put kada se desi, podsjeća nas na nešto fundamentalno – da ljubav ne nestaje, čak ni kako odrastamo.

U svijetu koji često očekuje od nas da budemo čvrsti, brzi i samodovoljni, zagrljaj voljene osobe je mjesto gdje možemo sve da ostavimo po strani i jednostavno budemo. I u tome postoji čudo koje nam nikakva zrelost ne može oduzeti.

