Koliki uticaj imate na druge? Crtež otkriva da li manipulišete ljudima ili ste brutalno iskreni i poštenin.d

Izaberite jedan od tri crteža i testirajte koliki uticaj imate na druge.

Izvor: Printscreen/techinsider.ru

Test ličnosti otkriva da li možete da utičete na mišljenje i ponašanje drugih.

Crtež koji birate otkriva da li ste skloni manipulaciji ili ste brutalno iskreni i pošteni.

Vizulni psihološki testovi ličnosti su odličan način da bolje razumete sebe i svoje osobine ličnosti. To se obično može postići kroz otvorene razgovore sa voljenima ili kroz mjesece (ili čak godine) introspekcije, stalne samoanalize i refleksije. Testovi pomažu u brzom i lakom identifikovanju skrivenih motiva i tendencija koje mogu uticati na vaše ponašanje.

Ovaj test istražuje vaše manipulativne sklonosti – osobinu koja se može manifestovati u različitim oblicima i imati i pozitivne i negativne strane. Manipulacija se često odnosi na način uticanja na druge kako bi postigli svoje ciljeve. To može biti i svjesno i nesvjesno. Potonji tip se može identifikovati samo posmatranjem sebe spolja.

Ovaj psihološki test ličnosti će vam pomoći da bolje razumijete sebe i svoje motive, subjektivna procena vašeg ponašanja nije dovoljna.

Ako ste spremni da bolje upoznate sebe, recite koji od ovih crteža vam se najviše sviđa. Ne pokušavajte da analizirate izbor, ne donosite prebrze zaključke i potpuno isključite logiku, slušajte svoja osjećanja.

Prvi crtež

Niste skloni manipulaciji, više volite iskrene i otvorene odnose. To vam pomaže da izgradite jake, povjerljive veze sa ljudima. Cijenite iskrenost i poštovanje, što vas čini pouzdanim i vrednim povjerenja. Međutim, ponekad vaša direktnost može otežati postizanje vaših ciljeva, posebno u situacijama koje zahtevaju diplomatiju i fleksibilnost. Ali ne brinite - to je samo jedna od vaših osobina i čini vas jedinstvenim i vrednim u očima drugih.

Drugi crtež

Vi ste donekle skloni konstruktivnoj manipulaciji - to jest, znate kako da pronađete zajednički jezik sa ljudima i postignete svoje ciljeve ali bez štete po njihove interese. No, ponekad možete pretiti tišinom, bijesom ili negodovanjem kako biste izazvali saosjećanje, krivicu ili želju za popuštanjem. To može biti efikasan način da postignete svoje ciljeve, ali na duži rok, takve metode mogu dovesti do svađa. Važno je da zapamtite da manipulacija nije uvijek loša, ali je treba koristiti mudro i sa poštovanjem prema drugima. Pokušajte da pronađete ravnotežu između svojih ciljeva i interesa drugih. To će vam pomoći da izgradite jače odnose pune povjerenja.

Treći crtež

Može se reći da ste vi veoma manipulativni sa ljudima. Uvijek pamtite koje ste usluge učinili i kome, osiguravajući da dobijete nešto zauzvrat. Često pribjegavate emocionalnom pritisku i činite da se drugi osjećaju krivim ili dužnim. Da, ovaj pristup vam pomaže da dobijete ono što želite, ali pre ili kasnije počinje da narušava povjerenje drugih i vašu reputaciju. Unutrašnji sukob se pojačava: s jedne strane, želite da nastavite da postignete ono što želite na račun drugih, a s druge strane, postajete zabrinut zbog štete koju nanosite drugima. Tada imate izbor: da nastavite istim putem ili da počnete da gradite međusobne odnose zasnovane na poverenju, otvorenosti i poštovanju, prihvatajući odgovornost za posledice svojih postupaka.