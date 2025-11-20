Test ličnosti: Kako držite telefon i šta to govori o vama?

Način na koji držimo telefon djeluje potpuno slučajno, ali psiholozi tvrde da otkriva više o nama nego što mislimo. Uradite test i provjerite kojoj grupi pripadate!

Izvor: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia

Kako najčešće držite telefon? Izaberite jednu od sljedećih opcija:

1. Telefon držite jednom rukom i kucate palcem

Šta to znači?

Ovo je najčešći stil i povezuje se s ljudima koji su samouvjereni, praktični i brzo donose odluke. Snalažljivi su u svakodnevnim situacijama i ne vole komplikacije. Ne paniče ni kad je inbox pun, ni kad je baterija na 3%.

2. Telefon držite objema rukama i kucate palčevima

Šta to znači?

Ovaj stil biraju ljudi koji su analitični, fokusirani i vole efikasnost. Brzi su u pisanju poruka, vole imati kontrolu i ne propuštaju detalje. Obično su odlični organizatori i „mozak operacije“ u društvu.

3. Telefon držite jednom rukom, a drugom prelazite preko ekrana

Šta to znači?

Ovo je znak da ste kreativni, otvoreni za nove ideje i često u pokretu. Mašta vam radi u svakom trenutku, a multitasking vam je prirodan. Takvi ljudi uglavnom vole promjene, nove projekte i izazove.

4. Telefon držite horizontalno, kao da stalno gledate video

Šta to znači?

Ljudi koji prirodno okreću telefon u landscape mod obično su opušteni, racionalni i vole komfor. Znaju da uživaju, vole humor, serije i muziku. Ne žure nigdje i radije biraju kvalitetan sadržaj nego beskonačno skrolanje.

5. Telefon držite kao kameru – često ga podižete uvis

Šta to znači?

Ovo ponašanje povezuje se sa radoznalim i društvenim osobama. Volite bilježiti trenutke, biti u toku i dijeliti pozitivne stvari s drugima. Takvi ljudi obično imaju širok krug prijatelja i dobro pamćenje za detalje.

6. Telefon držite čvrsto, gotovo stisnuto

Šta to znači?

Ovo je tipično za ljude koji su oprezni, promišljeni i skloni procjenjivanju rizika. Ne ulijećete u stvari na prvu, a privatnost vam je važna. Ne volite iznenađenja i uvijek imate plan B.

Bez obzira kako držite telefon, dobro je povremeno napraviti pauzu od ekrana. Kratko digitalno "resetovanje" poboljšava fokus, raspoloženje i kvalitet sna — i to je nešto što vrijedi za svaki tip ličnosti.