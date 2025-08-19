Za koju ste životnu ulogu rođeni? Simbol otkriva da li ste ovdje da budete kapetan, tragač ili graditelj

Izaberite jedan od 7 simbola i saznajte za koju ste životnu ulogu rođeni.

Vizuelni psihološki testovi popularan su način da saznate nešto novo o sebi, bilo da je riječ o optičkim iluzijama ili izboru simbola.

Čovek dolazi na ovaj svijet da nešto uradi. I da priča, i da sanja, ali i da radi. Svako ima svoj posao, svoj teret, svoj put. Mnogi ljudi traže ovaj put cijelog života. I ne pronalaze ga. Zato što traže na pogrešnom mjestu. Traže ga u riječima drugih ljudi, u pametnim knjigama, u savetima. Ali on je unutra, oduvijek je bio tu. Vaša podsvijest zna ko ste. Vjerujte joj na trenutak. Pogledajte ovih 7 simbola, ne razmišljajte, ne birajte najljepši - samo osjetite koji je vaš.

Sada pročitajte koja je vaša uloga.

1. Podrška

Vi si onaj ko nosi tuđu bol na svojim plećima. Ljudi vam se obraćaju kada se osjećaju loše. Znate kako da slušate, kako da saosjećate i da budete tu. Činite ovaj svijet boljim mjestom samo time što ste u njemu. Ali vaš problem je što zaboravljate na svoj bol. Liječite druge, a sebi ostajete sa otvorenim ranama.

2. Graditelj

Vaša radost je da vidite kako se nešto rađa ni iz čega. Vaše ruke su stvorene da stvaraju. Slika, kuća, kompjuterski program, ukusna večera - nije važno. Srećni si samo kada stvarate. Kada uložite dušu u djelo. Ali cijena za to je da često ne primjećujete svijet oko sebe. Toliko ste zaokupljeni svojim poslom da život prolazi pored vas.

3. Osvajač

Za vas je život niz vrhova koje treba osvojiti. Izazov, prevazilaženje, cilj. Rođeni ste da se borite i pobijedite. Osjećate se živim samo kada postoji prepreka koju treba srušiti. Jaki ste. Otporni stre. Ali ne znate kako jednostavno da živite. Ne znate kako da uživate u tišini. Jer u tišini nema pobjede.

4. Tragač

Imate želju i žeđ za znanjem. Zašto? Kako to funkcioniše? - to su vaša glavna pitanja. Volite da učite, da eksperimentišete i dođete do suštine stvari. Želite da razumijete ovaj svijet. Ali ponekad se toliko zanesete proučavanjem mape da zaboravite da krenete na putovanje. Znate kako svijet funkcioniše, ali zaboravljate kako da živite u njemu.

5. Narator

Rođeni ste za scenu. Nije bitno koja je to scena – pozorišna scena, grupa prijatelja ili podijum na sastanku. Vaša moć je u vašim riječima. U vašim emocijama. U vašoj harizmi. Znate kako da zapalite publiku. Ljudi su privučeni vama kao da vas vatrom privlače. Ali kada se svjetla ugase i publika ode, često ostajete sami, u tišini - koje se toliko plašite.

6. Dirigent

Vi vidite ljude ne zbog onoga što jesu, već zbog onoga što mogu postati. Vidite njihov potencijal, njihovu skrivenu moć. I znate kako da im pomognete da je otkriju. Vi inspirišete, vodite. Vi ste taj koji pali zvijezde u drugima. Ali često ste toliko zauzeti tuđim zvijezdama da zaboravite da pogledate svoje nebo.

7. Kapetan

Vi ste onaj ko preuzima odgovornost i donosi odluke. Vi upravljate brodom, čak i kada je oluja okolo. Vi ste vođa - jak, pouzdan. Ne tolerišete haos i greške. Vi set perfekcionista, ali sva odgovornost je na vama, uvek. I znate da u najtežem trenutku neće biti nikoga da ti kaže šta da radite.

(MONDO/Sensa)