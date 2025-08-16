Kako donosite važne odluke? Prvo što vam zapadne za oko otkriva da li reagujete iz glave ili iz stomaka

Jednostavan test otkriva kakvi ste vi zaista i na koji način donosite važne odluke.

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Da li ste ikada pogledali sliku i primijetili da vam je određeni element odmah privukao pažnju? Ta početna reakcija nije slučajna – ona je odraz vaše podsvjesti. Naše percepcije često otkrivaju istine o našem unutrašnjem svijetu, ponekad na neočekivane načine.

Zato testovivizuelne percepcije fasciniraju ljude decenijama. Za razliku od tradicionalnih testova ličnosti, ovi testovi zaobilaze svjesnu misao i oslanjaju se na intuiciju kako bi pružili uvid u to ko smo zaista. Ono što prvo primijetimo može ukazati na naše vrijednosti, strahove, snage ili kako se nosimo sa životnim izazovima.

Pogledajte sliku. Nema potrebe za pretjeranom analizom - samo pustite da vas intuicija vodi i primijetite šta prvo vidite.

Na ovoj slici ćete vjerovatno primijetiti jedan od dva glavna elementa. Taj izbor može pokazati da li ste više emotivno vođeni ili pragmatični u svojim odlukama. Dakle, šta vam je prvo zapalo za oko?

Riba

Vi ste osoba koja zna kako da riješi svaki sukob na veoma jednostavan način. Praktični ste i dinamični. Samo ne dozvolite da vas strah parališe. Lojalni ste i uvijek se prema svima ophodite onako kako želite da se oni ophode prema vama. Veoma ste smireni, a više volite da se klonite problema. Veoma ste oprezni kada donosite odluke - a to uvijek činite iz glave, racionalno.

Truba

Vi ste osoba koja je obično otvorenog uma, uvijek otvorena za dijalog. Više volite da se distancirate od mjesta gdje osjećate da ne možete biti sami ili da nemate priliku da rastete. Vjerujete da svako, čak i sa ozbiljnim greškama, ima priliku da se promijeni i usavrši. Za vas ništa na svijetu ne traje vječno. Više volite da održavate kratke, ali veoma intenzivne ljubavne veze i ne vjerujete u ljubav za cijelo život. Za svaku vašu odluku pitaju se vaše srce i vaš stomak.

(MONDO/Sensa)