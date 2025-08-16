logo
Koliko ste ranjivi? Uradite test i otkrićete da li vas lomi samo jedna riječ ili vas ništa ne može oduvati

Neki ljudi su veoma otporni, a drugiu izuzetno osjetljivi - uradite test i saznajte koliko ste vi ranjivi.

Test ličnosti koliko ste ranjivi Izvor: Shutterstock

Postoje ljudi koji previše intenzivno doživljavaju svijet koji ih okružuje - do njih dopire svaki stimulans, sve procesuiraju i proživljavaju emotivno, a emocije doživljavaju dublje od drugih, oni su hipersenzitivni, a zbog toga i više razdražljivi i ranjivi. 

A osjetljivost i pojačana emocionalna razdražljivost jesu osobine protiv kojih je prilično teško boriti se. Karakteristična su za ljude koji zavise od mišljenja i stavova drugih i imaju veliki uticaj na njihov život. Na primjer, na izgradnju odnosa ili karijere. Poslije ovog testa neke stvari će vam biti jasnije.

Dakle, dok neki ljudi mogu biti pretjerano nepažljivi, drugi su izuzetno osjetljivi. A koliko ste vi osjetljivi i ranjivi?

Pa uradite naš test da biste saznali koliko ste ranjivi.

1 / 10

Dobili ste opomenu zbog loše obavljenog posla. Kako ćete reagovati?

To vas vređa. Koga bi takve reči uopšte mogle obradovati?

Osećate se neuspešno, luzerski.

Izvući ćete zaključke i pokušati da to uradite bolje sledeći put.

