Koja energija dominira u vama, muška ili ženska? Test otkriva da li vas kroz život vodi kreacija ili intuicija

Koja energija dominira u vama – muška ili ženska? Jesu li to dvije strane istog novčića ili ona određuje životne domete, visine i sreću?

Izvor: Shutterstock

U svakom biću prožimaju se suprotnosti, a jedna od njih jeste opozit između ženskog i muškog principa. Kod nekoga su oni u reavnoteži, a kod nekoga jedan od njih dominira i diktira.

Koncept ravnoteže dije energije – ženske i muške, jina i janga – taoisti su navodno pozajmili od budista u 3. vijeku. U početku je “jin“ označavao samo sjevernu, sjenovitu padinu planine, a “jang“ - njenu južnu, sunčanu padinu. Kako se kineska filozofija razvijala, jin i jang su sve više simbolizovali interakciju suprotnosti: žena i muškarac, tama i svjetlost, noć i dan, zemlja i nebo, hladnoća i toplota...

Samo kombinacija ovih energija održava krhku harmoniju cijelog našeg svijeta i svake pojedinačne osobe u njenim odnosima sa drugima.

Ako je i vama bliska ideja o kombinaciji muške i ženske energije u svakom od nas, bez obzira na pol, onda uz pomoć sljedećeg testa možete da utvrdite koja od njih je jače izražena u vama.

1 / 8 Kako obično donosite važne odluke? Teško mi je da ovo uradim sam/sama – verujem mišljenju osobe koja je za mene autoritet. Konsultujem se sa nekoliko ljudi kojima verujem i, nakon analize njihovih mišljenja, donosim odluku. Potpuno se oslanjam na svoju procenu situacije, donoseći odluke donoseći odluke blagovremeno i bez sumnje. rezultati Izvor:

