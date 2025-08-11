Koliko ste srećni? Uradite test i otkrićete da li ste tamo gdke želite da budete ili biste radije da nestanete

Odgovorite polako i iskreno na pitanja i saznajte koliko ste srećni u ovom trenutku.
Mnogo se priča o sreći, ljudi žele jedni drugima mnogo toga za praznike i rođendan, ali činjenica je da koncept sreće svako shvata drugačije i u njega unosi nešto svoje. Svakako, znamo da ne postoji univerzalni recept i savjet kako postati srećan.
Jedno je sigurno: srećna osoba je pozitivna i živi u harmoniji sa svojim mislima, postupcima i željama.
Zato je tu ovaj test koji će vam pomoći da spoznate gdje se vi trenutno nalazite.
Uradite test i saznaćete više o stanju svoje duše i procjeniti koliko ste zadovoljni svojim životom baš danas.
Kako ocenjujete svoje raspoloženje trenutno?
Odlično.
Dosta dobro.
Tako-tako.
Želim da plačem i ležim licem okrenuta ka zidu.
