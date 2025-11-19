logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li ste optimista ili pesmista? Sunce otkriva da li ste naivni, ćudljivi ili strogi prema sebi i drugima

Da li ste optimista ili pesmista? Sunce otkriva da li ste naivni, ćudljivi ili strogi prema sebi i drugima

Autor N.D. Izvor Sensa
0

Sunce koje izaberete otkriće vam da li umijete da vidite i cijenite sreću - pozitivni ljudi biraju istu sliku. Da li ste optimista ili pesmista?

test Da li ste optimista ili pesmista Izvor: Printscreen/dzen.ru
  • Test ličnosti otkriva da li umijete da prepoznate sreću, da li ste optimista ili pesmista.
  • Izaberite sunce i otkrićete da li ste naivni, ćudljivi ili strog. 

Svaki čovjek ima žeđ za samospoznajom, a psihološki test ličnosti vam može da pomogne da bolje upoznate sebe i otkrijete neočekivane aspekte svog karaktera. Ovaj test istražuje vedrinu. Verovatno ste primijetili da neki ljudi zrače pozitivnošću i lako zaraze druge njome. Ova osobina ličnosti se često nalazi kod onih koji uživaju u životu. 

Evo 6 slika koje prikazuju sunce u različitim stilovima. Razmislite koja vas najbolje opisuje. Izaberite srcem, a ne umom, i vaš odgovor će biti iskren.

Sunce 1

Romantični ste i pomalo naivni. Često vam je glava u oblacima. Volite da se zadržavate na srećnim uspomenama. Ponekad lako bivate rasejani i odbijate da prihvatite neprijatne istine. Ljubazni ste i gotovo nesposobni da bilo kome naudite.

Sunce 2

Prava ste iskra sunca, tako da biste prošlli test pozitivnosti bez problema. Vaš šarm očarava one koji su vam bliski. Čak i u najtmurnijem danu, možešte da vidite tračak sunca. Gotovo uvijek ste dobro raspoloženi. Imate dar da prihvatite stvari onakvim kakve dolaze. 

Sunce 3

Vaše glavne osobine karaktera su osjetljivost, empatija i duhovna ljepota. Intenzivno doživljavate sve emocije, i pozitivne i negativne. Uživate u složenim izazovima koji zahtevaju da sami postignete uspjeh. Ne cenite sreću koja dolazi lako.

Sunce 4

Vi ste prilično ćudljiva osoba koja teško podnosi neuspjeh. Vaše samopouzdanje se lako narušava. Možda trenutno doživljavate apatiju i razočaranje u sebe. Međutim, uz podršku voljenih, sposobni ste za nevjerovatne podvige. 

Sunce 5

Niste ni pesimista ni optimista, već negdje između. Uživate u mirnom, udobnom životu. Niste u potpunosti zadovoljni svojim trenutnim nivoom udobnosti, ali niste spremni da rizikujete da biste ga poboljšali. Najmirnije se osjećate ne među ljudima, već u prirodi.

Sunce 6

Pali biste na testu prijateljstva ako biste bili previše direktni. Strogi ste prema sebi i drugima. Ne znate kako da laskate, već stvari nazivate pravim imenom. Ne možete da tolerišete nepravdu. Često se ljutite zbog situacija koje vas se čak ni ne tiču.

Pročitajte još

Tagovi

test ličnosti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA