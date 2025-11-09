Da li čovjek trči ka vama ili bježi od vas? Ono što vidite otkriva da li je vam mozak više "muški" ili "ženski"

Ono što vidite na optičkoj iluziji otkriva da li vam je mozak više "muški" ili "ženski". Da li čovek trči ka vama ili bježi od vas?

Dokazane su anatomske razlike u mozgu muškaraca i žena, a psiholozi su otkrili "muški" i "ženski" pristup problemima i to testira ova optička iluzja.

Da li čovjek trči ka vama ili beži od vas, otkriva da li dobro obavljate samo jednu stvar ili možete da se fokusirate na više problema.

Mozak je organ koji je predmet stalnog naučnog istraživanja. I ljekari i psiholozi ga raščlanjuju na njegove poznate komponente. I godinama se raspravljaju o tome da li postoje značajne razlike između ženskog i muškog mozga. Znamo da postoje anatomske razlike, ali šta je sa psihologijom? Mišljenja su oštro podijeljena po ovom pitanju, a ova optička iluzija otkriće vam da li je vaš mozak "muški"i ili ženski".

Prvi eksperimenti sprovedeni su još u 19. veku. Frensis Galton, poznati naučnik koji je radio u Londonu, identifikovao je nekoliko oblasti u kojima se razlike između žena i muškaraca mogu jasno uočiti (u mozgu). Otkrio je da su žene osetljivije na bol, a muškarci na stres. Deset godina kasnije, naučnici iz SAD su dodali ova zapažanja: muškarce karakteriše lakoća izražavanja i preferencija ka crvenoj boji (ima nešto u tome; kaže se da žena u crvenoj haljini najviše dopada muškim čulima), a žene su, prema studiji, koristile formalniji rečnik i preferirale plavu boju (plave košulje – sinonim za poverenje). Takođe se pokazalo da muškarci imaju veći kapacitet za apstraktno razmišljanje, a žene su bile sposobnije za praktično rješavanje problema.

Takođe, podsjetimo se da takozvane muške ili ženske karakteristike ne proizilaze toliko iz razlika u strukturi mozga, koliko iz procesa vaspitanja, obrazovanja i kulturnog uslovljavanja.

Jedna od najpoznatijih publikacija na ovu temu je "Brain Sex“ autora Mane Moar i Dejvida Džesela. Ona sadrži informacije o širokom spektru studija o interseksualnim razlikama. Neke jasno pokazuju stvarne razlike u strukturi i procesima razmišljanja između polova. Jedna, međutim, sugeriše da se većina nas vjerovatno nalazi negde između ovih stereotipa.

U svijetu postoje dvije suprotstavljene energije: muška i ženska, ali to ne znači da imamo posla sa "muškim“ ženama ili "ženstvenim" muškarcima - to je jednostavno pitanje kako doživljavamo svijet. Obe energije obezbeđuju ravnotežu u univerzumu.

Ako vidite čovjeka kako trči ka vama

Ako na ovoj slici vidite muškarca kako trči prema vama, vi ste osoba koja rješava probleme. Prilično ste dobri u matematici i imate prilično analitički um. To su karakteristike stereotipno "muškog“ mozga. Vaša najveća snaga nije obavljanje više zadataka istovremeno, ali ako možete da se fokusirate na jednu stvar, veoma ste dobri u tome.

Ako vidite čoveka kako bježi od vas

Ako na ovoj slici vidite muškarca kako bježi, vi ste neko ko žuri sa donošenjem odluka. Ali ne preduzimate brzopletne akcije - to niste vi. Umjesto toga, verujete svojoj intuiciji i slijedite je kada se pojavi problem. Vi ste osoba koja uspešno kombinuje više funkcija i ne plaši se obavljanja više zadataka istovremeno. Imate odlično pamćenje. Vaš mozak je stereotipno više "ženstven".