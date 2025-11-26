logo
Sjećate li se ove činije iz jugoslovenskih domova? Danas vrijede 300 evra!

Sjećate li se ove činije iz jugoslovenskih domova? Danas vrijede 300 evra!

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Nostalgični jugoslovenski predmeti ponovo su na cijeni, a posebnu vrijednost ima rijetka art-deko činija iz “Steklarne Hrastnik”.

Predmeti iz domova bivše Jugoslavije Izvor: Eve's Eyes Photography/Shutterstock
  • Predmeti iz domova bivše Jugoslavije danas bude nostalgiju i predstavljaju vrijedne uspomene na zajednički život i kulturu tog vremena.
  • Među njima se posebno izdvaja dekorativna art-deko činija sa drškama u obliku golubova, nekada široko prisutna, a danas cijenjena kao rijetki kolekcionarski primjerak.
  • Najljepši primerci dostižu cijenu od 340 dolara, što potvrđuje visok kvalitet i dizajnersku vrijednost proizvoda iz čuvene "Steklarne Hrastnik".

Raskošna kristalna pepeljara, Vilerovi gobleni, regal od zida do zida i od poda do plafona, set posuđa koji je bilo zabranjeno koristiti, osim u specijalnim prilikama kao što su Nova godina ili Dan republike, tanjir sa Diznijevim junacima na dnu, rukotvorine iz "Narodne radinosti"... Ako ste odrastali u bilo kom kutku bivše Jugoslavije, imali ste bar nešto od navedenih stvari, a vrlo je moguće i sve. No, postojao je još jedan, pomalo zaboravljeni predmet koji se danas smatra vrednim kolekcionarskim primerkom...

Pod pritiskom opšte rasprodaje uspomena i duše, a možda još više usljed egzistencijalnih pitanja, na buvljacima i po oglasima sve češće zatičemo neke dobro poznate stvari koje su, za nekadašnje Jugoslovene, predstavljale više od ukrasa. Bili su to zapisi iz svakodnevnog života, male banke biografskih podataka o svim članovima porodice koji su delili zajednički prostor, stan ili kuću. Često ožive dok s nostalgijom prebiramo po starim fotografijama i sjećanjima, vraćajući nas u (bolju) prošlost.

Mnogi od tih predmeta nekim novim klincima će možda biti smiješni, ali mi znamo da nose posebnu vrijednost i šta se sve u njima krije, od Vilerovih goblena koje su predano vezle naše bake, do posuda od Herendi porcelana, raznih figurica sa "made in Yugoslavia" natpisom, koje mnogi i danas čuvaju u vitrinama i komodama, pa do remek-djela zanatlija koji se bave obradom kristala i stakla. A onima iz "Steklarne Hrastnik" zavidjeli su i iskusni majstori za takozvano boemsko staklo, čuveni češki kristal.

U mnogim domovima "od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana", predmeti sa potpisom ove fabrike predstavljali su univerzalni dio enterijera. No, od Jugoslavije su ostale samo uspomene i neke stvarčice koje se, ako nisu završile na buvljim pijacama, u muzejima ili po oglasima, još mogu vidjeti na policama u porodičnim zbirkama. Među njima se izdvaja i dekorativna činija dizajnirana u art deko stilu, sa drškama u obliku golubova.

Činija iz Jugoslavije
Izvor: Printskrin/ EarlyBirdGallery

Jedan od najljepših primjeraka prodaje se za 340 dolara. Toliko traži vlasnik koji nudi predmet na sajtu 1stdibs.com. Kako je navedeno u opisu, činija je iz fabrike izašla u periodu između 1930. i 1939. godine. Proizvodile su se i kasnije, kada je svaka kuća koja je držala do sebe imala isti ili sličan primjerak, u drugim bojama. Prava umjetnička poslastica, autentična, rijetka i vrijedna, svjedočanstvo vremena kada je jugoslovenski dizajn držao korak sa svjetskim trendovima.

"Steklarna Hrastnik" osnovana je 1860. u istoimenom mjestu u centralnom dijelu Slovenije, na reci Savi. Osamdesetih godina fabrika je pokrivala 80% potreba Jugoslavije za staklom u ugostiteljskom i domaćinskom sektoru, i 90% potreba za malom ambalažom u farmaceutskim proizvodima, kozmetici i hrani. Proizvodi su, nema potrebe ni isticati, vrhunskog kvaliteta.

Tekst: Žena/ Lepa&Srećna/ Radmila Ilić

BONUS VIDEO:

