Sjećate li se ove činije iz jugoslovenskih domova? Danas vrijede 300 evra!

Nostalgični jugoslovenski predmeti ponovo su na cijeni, a posebnu vrijednost ima rijetka art-deko činija iz “Steklarne Hrastnik”.

Predmeti iz domova bivše Jugoslavije danas bude nostalgiju i predstavljaju vrijedne uspomene na zajednički život i kulturu tog vremena.

Među njima se posebno izdvaja dekorativna art-deko činija sa drškama u obliku golubova, nekada široko prisutna, a danas cijenjena kao rijetki kolekcionarski primjerak.

Najljepši primerci dostižu cijenu od 340 dolara, što potvrđuje visok kvalitet i dizajnersku vrijednost proizvoda iz čuvene "Steklarne Hrastnik".

Raskošna kristalna pepeljara, Vilerovi gobleni, regal od zida do zida i od poda do plafona, set posuđa koji je bilo zabranjeno koristiti, osim u specijalnim prilikama kao što su Nova godina ili Dan republike, tanjir sa Diznijevim junacima na dnu, rukotvorine iz "Narodne radinosti"... Ako ste odrastali u bilo kom kutku bivše Jugoslavije, imali ste bar nešto od navedenih stvari, a vrlo je moguće i sve. No, postojao je još jedan, pomalo zaboravljeni predmet koji se danas smatra vrednim kolekcionarskim primerkom...

Pod pritiskom opšte rasprodaje uspomena i duše, a možda još više usljed egzistencijalnih pitanja, na buvljacima i po oglasima sve češće zatičemo neke dobro poznate stvari koje su, za nekadašnje Jugoslovene, predstavljale više od ukrasa. Bili su to zapisi iz svakodnevnog života, male banke biografskih podataka o svim članovima porodice koji su delili zajednički prostor, stan ili kuću. Često ožive dok s nostalgijom prebiramo po starim fotografijama i sjećanjima, vraćajući nas u (bolju) prošlost.

Mnogi od tih predmeta nekim novim klincima će možda biti smiješni, ali mi znamo da nose posebnu vrijednost i šta se sve u njima krije, od Vilerovih goblena koje su predano vezle naše bake, do posuda od Herendi porcelana, raznih figurica sa "made in Yugoslavia" natpisom, koje mnogi i danas čuvaju u vitrinama i komodama, pa do remek-djela zanatlija koji se bave obradom kristala i stakla. A onima iz "Steklarne Hrastnik" zavidjeli su i iskusni majstori za takozvano boemsko staklo, čuveni češki kristal.

U mnogim domovima "od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana", predmeti sa potpisom ove fabrike predstavljali su univerzalni dio enterijera. No, od Jugoslavije su ostale samo uspomene i neke stvarčice koje se, ako nisu završile na buvljim pijacama, u muzejima ili po oglasima, još mogu vidjeti na policama u porodičnim zbirkama. Među njima se izdvaja i dekorativna činija dizajnirana u art deko stilu, sa drškama u obliku golubova.

Činija iz Jugoslavije

Jedan od najljepših primjeraka prodaje se za 340 dolara. Toliko traži vlasnik koji nudi predmet na sajtu 1stdibs.com. Kako je navedeno u opisu, činija je iz fabrike izašla u periodu između 1930. i 1939. godine. Proizvodile su se i kasnije, kada je svaka kuća koja je držala do sebe imala isti ili sličan primjerak, u drugim bojama. Prava umjetnička poslastica, autentična, rijetka i vrijedna, svjedočanstvo vremena kada je jugoslovenski dizajn držao korak sa svjetskim trendovima.

"Steklarna Hrastnik" osnovana je 1860. u istoimenom mjestu u centralnom dijelu Slovenije, na reci Savi. Osamdesetih godina fabrika je pokrivala 80% potreba Jugoslavije za staklom u ugostiteljskom i domaćinskom sektoru, i 90% potreba za malom ambalažom u farmaceutskim proizvodima, kozmetici i hrani. Proizvodi su, nema potrebe ni isticati, vrhunskog kvaliteta.

