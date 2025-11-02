Osvojila svjetsko zlato za Jugoslaviju, pa odbrusila Josipu Brozu Titu

Legendarna Desanka Perović svojevremeno je sa dvije riječi zapušila usta Josipu Brozu Titu, jer je kao svjetska šampionka i svjetska rekorderka imala pravo na to!

Izvor: Youtube/printscreen/A2227 Sanden / DPA / Profimedia

Doživotni predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito bio je centralna politička figura u zemlji, ali i vrlo važan faktor u svim ostalim sferama društva. Bez Tita nisu mogli da prođu nikakvi događaji u kulturnom životu Jugoslavije - pratio je uspjehe glumaca, pjevača, sportista... Organizovao prijeme za sve međunarodne uspjehe i rijetko kada dobijao "hladne" odgovore svojih zemljaka. Među onima koji su šokirali Tita nalazila se nekadašnja reprezentativka Jugoslavije u streljaštvu Desanka Perović Pešut.

Svečani prijem koji je Josip Broz Tito organizovao kako bi dočekao reprezentaciju nakon velikih uspjeha na Svjetskom prvenstvu 1970. godine krenuo je drugim tokom, nakon što je Desanka iskreno odgovorila na postavljeno pitanje. Nije bilo šansi da prizna Josipu Brozu kako bi u tom trenutku on nju uspio da pobijedi u streljaštvu, jer je sa Svjetskog prvenstva stigla kao rekorderka!

"On je imao običaj da sa svakim sportistom nešto popriča. I pita mene 'Šta ti misliš, da se ti i ja takmičimo, ko bi pobijedio?', a ja kao iz topa 'Pa ja!'. Šta? Star čovjek, a ja sa Svjetskog prvenstva se vratila sa svjetskim rekordom, sa prvim mjestom, sa zlatnom medaljom. Da pustim da on mene pobijedi? Nema šanse", rekla je Desanka jednom prilikom.

Svjesna da je najbolja na svijetu u konkurenciji žena i da je među najboljima na svijetu čak i kada se takmiči protiv muškaraca, ponosna Desanka rekla je kako stvari stoje. Drugačije nije bilo šanse - tako se učilo u selima oko Nikšića gdje je rođena, a tako je naučila i tokom ranih dana svoje sportske karijere, kada je u Vrbasu igrala košarku u drugoligaškoj ekipi i bila jedna od najtalentovanijih atletičarki u regionu.

Kakvu je karijeru imala Desanka Perović?

Svojevremeno najbolja jugoslovenska sportistkinja i dobitnica "Zlatne značke" dnevnog lista Sport, što je bilo izuzetno dostignuće, imala je impresivnu kolekciju medalja sa domaćih i međunarodnih takmičenja. Desanka Perović je osvojila devet zlatnih 20 srebrnih i šest bronzanih medalja na državnim prvenstvima, računajući smao pojedinačnu konkurenciju!

Najveće uspjehe u karijeri ostvarila je na Svjetskom prvenstvu u Finiksu 1970. godine, pošto se iz SAD vratila okićena sa dvije zlatne i tri srebrne medalje. Tri puta je osvajala zlatne medalje na Evropskim prvenstvima, a na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine takmičenje je završila na osmoj poziciji. Zanimljivo, tada su se u streljaštvu muškarci i žene takmičili u istoj konkurenciji, a svi takmičari koji su bili uspješniji od Desanke bili su muškog pola - na veoma specifičan način njoj je izmaklo olimpijsko zlato koje bi bilo prava kruna velike sportske karijere.

Po završetku karijere Desanka je ostala u sportu, a radila je i kao trener i kao sudija u streljaštvu. Njeni rezultati na najvećim svjetskim takmičenjima inspirisali su novu generaciju jugoslovenskih strijelaca, a posebno Aleksandru Ivošev i Jasnu Šekarić koje su u narednim decenijama donosile odličja sa velikih takmičenja.

Rođena je 14. oktobra 1941. godine u Banjanima, opština Nikšić, ali je njena porodica već 1945. preseljena u Vrbas, u sklopu kolonizacije koju je Jugoslavija masovno sprovodila. Preminula je 8. juna 2021. godine u Novom Sadu, gdje je radila nakon sportske karijere.

Bonus video:

(MONDO)