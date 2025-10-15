"Kuvao sam za Starog sve, od doručka do večere": Preminuo posljednji Titov kuvar

U 72. godini preminuo je Ivan Molnar, poslednji kuvar Josipa Broza Tita, koji je od 1973. do 1980. svakodnevno spremao obroke za predsjednika SFRJ, Jovanku Broz i njihove goste.

U 72. godini preminuo je posljednji kuvar Josipa Broza Tita, IvanMolnar, prenosi Bjelovar live.

Kuvati za predsjednika bivše Jugoslavije počeo je u svojim dvadesetim godinama, postavši tako najmlađi "glavni kuvar bivše države".

"Kuvao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve – od doručka do večere. Za njega, Jovanku i njihove goste, svakog dana. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada više nego duplo mlađi od njih, ali sam učio od najboljih. Taj Slovenac je bio genije, radio je na brodu kraljice Elizabete pre Drugog svjetskog rata. I danas sam mu zahvalan na svemu što me naučio", prisećao se ranije Molnar.

I njega je, kaže, začudilo to što je postao Titov kuvar, jer u to vreme nije imao nikakve političke veze. Otac mu je bio mašinbravar.

Šta je kuvao predsjedniku?

Bio je najbolji učenik Ugostiteljske škole u Frankopanskoj ulici u Zagrebu, a škola ga je kao nagradu poslala na praksu na Brione, gdje je zanat usavršavao u hotelima. Na terasi jednog hotela tada je sreo i Miroslava Krležu.

"Sljedeće godine sam maturirao i dobio posao na Brionima. Više nisam bio šegrt, već majstor. Kuvar, pravi. Tri mjeseca kasnije stigao je poziv za posao u Beogradu. Počeo sam da kuvam za Skupštinu, pa za ministarstva, i brzo završio u Titovom kabinetu", ispričao je Molnar u intervjuu za Večernji list.

Titu je za doručak kuvao žgance sa slaninom, pileća jetrica uvijena u slaninu, jaja… Predsjednik SFRJ volio je domaću hranu, pa su se često na njegovom tanjiru nalazili pasulj, kiseli kupus i štrukle.

Nakon što je prestao da kuva za predsjednika, vratio se u rodni Bjelovar, gde je vodio restoran.

Osim po kulinarskim specijalitetima, ovog bjelovarskog kuvara pamtiće i po velikom srcu i gostoprimstvu.

