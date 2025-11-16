Fen koji prkosi vremenu: Jugoslovenska Una i dalje besprijekorno suši kosu (FOTO)

Fen "Una", proizveden u bivšoj Jugoslaviji, a čiji je jedan primjerak izložen u holu Studentskog kulturnog centra u Banjaluci, i dalje radi, besprijekorno suši kosu i gotovo da nema rok trajanja.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

"Novi fenovi, poznatih marki, bili jeftini ili skupi, uglavnom nemaju toliki rok trajanja jer živimo u potrošačkom društvu, gdje je potrebno da non-stop kupujemo. Imao sam ovaj fen koji mi je, vjerovali ili ne, radio sve do 2020. godine", rekao je Banjalučanin koji je prije posljednjeg rata bio zaposlen u "Čajavecu".

Ovaj banjalučki i jugoslovenski privredni gigant bavio se proizvodnjom elektromašina i aparata, ali i visokosofisticirane vojne i druge opreme.

Fen "Una" je pravila fočanska fabrika "Temika", koja je poslovala u okviru "Čajaveca" i bavila se proizvodnjom elektromotora i kućanskih aparata.

