10 jugoslovenskih proizvoda koji su osvajali svijet: Ovako je izvozni gigant trgovao i sa Istokom i Zapadom

Ovo su najpoznatiji proizvodi i industrija kojima je Jugoslavija gradila svoj imidž na svjetskoj sceni.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Nekadašnja Jugoslavija bila je industrijski gigant i jedno od rijetkih socijalističkih društava koje je uspješno trgovalo i sa Istokom i Zapadom. Od brodogradilišta do prehrambene industrije, jugoslovenski proizvodi stizali su na tržišta širom svijeta - od Evrope, preko Afrike, pa sve do Južne Amerike.

Ovo su najpoznatiji proizvodi i industrija kojima je Jugoslavija gradila svoj imidž na svjetskoj sceni.

Zastava – automobili koji su osvajali tržišta

Kada se pomisli na jugoslovenski izvoz, mnogi prvo pomisle na Zastavu iz Kragujevca. Modeli poput Fiće (Zastava 750) i Stojadina (Zastava 101) prodavali su se širom Istočne Evrope, dok je Yugo stigao i na američko tržište.

Poseban uspjeh bio je 1980-ih kada je Yugo GV postao najjeftiniji automobil u SAD-u. Iako je često bio predmet šala, Yugo je bio prvi automobil iz socijalističkog bloka koji se prodavao u Americi.

Izvor: kukurund/Shutterstock

Uljanik i brodogradnja – brodovi za celi svet

Jugoslavija je bila brodograđevinska sila, a posebno su se isticala brodogradilišta u Puli, Splitu i Rijeci. Uljanik je proizvodio tankere i putničke brodove koji su plovili svetskim morima, često za naručioce iz Zapadne Evrope i Bliskog istoka.

Jugoslovenska brodogradnja bila je među prvih pet u svijetu po kapacitetu, a brodovi su izvozili tehnologiju, ali i vještine domaćih inženjera.

Gorenje – kućni aparati za evropska tržišta

Već 1970-ih Gorenje je izvozilo šporete, frižidere i veš mašine u Njemačku, Austriju i druge zemlje Zapadne Evrope. U to vreme Gorenje je predstavljalo most između socijalističkog Istoka i zapadnih potrošača, nudeći kvalitet po nižoj cijeni.

Energoinvest – inženjerski gigant iz Sarajeva

Sarajevski Energoinvest bio je simbol tehnološke moći Jugoslavije. Kompanija je projektovala i gradila elektroenergetske sisteme, naftovode i fabrike u preko 50 zemalja. Njihovi najveći projekti realizovani su u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, a proizvodi Energoinvesta izvozili su se čak i u SAD.

Energoinvest je bio jedan od rijetkih primera kompanije iz socijalističke zemlje koja je ravnopravno konkurisala zapadnim korporacijama.

Borovo – obuća koja se nosila od Moskve do Pariza

Fabrika Borovo iz Vukovara bila je među najvećim proizvođačima obuće u Evropi. Njene Startas tenisice, elegantne Borosane, pa čak i čizme izvožene su širom Istočne Evrope i Bliskog istoka. Osamdesetih godina Borovo je godišnje proizvodilo više od 20 miliona pari obuće, a značajan dio završavao je na stranim tržištima.

Galeb i tekstilna industrija – majice za svijet

Omiška fabrika Galeb, zajedno s Planikom, Varteksom i drugim tekstilnim gigantima, opskrbljivala je domaće i strano tržište.

Galebove majice bile su poznate po jednostavnom dizajnu i kvalitetu, a izvozile su se u zemlje Bliskog istoka, Skandinavije i Zapadne Evrope. Jugoslovenski tekstil bio je tražen jer je kombinovao kvalitetnu proizvodnju i povoljnu cijenu.

INA – energija koja je punila rezervoare svijeta

Hrvatska INA bila je ključni igrač u regionalnoj naftnoj industriji. Jugoslavija je izvozila naftne derivate i plin, a INA je imala strateške ugovore s državama poput Iraka, Libije i Egipta. Osim goriva, kompanija je izvozila tehnologiju i znanje, što je Jugoslaviji donosilo devizne prihode.

Slatkiši, sokovi i čuvena Vegeta

Jugoslavenska prehrambena industrija imala je svoje izvozne adute. To su bile čokolade i bombonjere popularne u cijeloj Istočnoj Evropi, sokova koji su se prodavali širom Zapadne Evrope i vegete- začina koji je pronašao put do kuhinja u preko 30 zemalja sveta. Vegeta je bila pravi jugoslovenski brend ambasador, a i danas je prisutna na globalnom tržištu.

Izvor: MONDO

Avioni iz Mostara i Pančeva

Malo je poznato da je Jugoslavija proizvodila i avione. Fabrika Soko iz Mostara pravila je borbene avione, dok je Utva iz Pančeva proizvodila lake sportske i vojne letjelice. Ovi proizvodi izvoženi su u zemlje nesvrstanih, posebno u Afriku i Bliski istok, što je Jugoslaviji davalo i politički uticaj.

Film, muzika i turizam – nevidljivi izvoz

Pored fizičkih proizvoda, Jugoslavija je izvozila i kulturnu industriju:

Jugoslovenski filmovi i serije prikazivali su se na festivalima širom svijeta.

Diskografije poput Jugotona plasirale su muziku naših izvođača u evropske metropole.

Turizam, posebno na Jadranskoj obali, bio je svojevrsni „izvoz usluge“ – svake godine dolazile su stotine hiljada turista iz Zapadne Evrope.

Zašto je Jugoslavija bila izvozni gigant?

Postojala su tri ključna razloga:

Veliko domaće tržište – 20 miliona stanovnika omogućilo je razvoj jakih industrija.

Politika nesvrstanih – Jugoslavija je trgovala i sa Zapadom i s Istokom, što je otvaralo ogromna tržišta.

Kvalitet i cijena – proizvodi su bili dovoljno kvalitetni da se takmiče na Zapadu, a dovoljno jeftini da budu konkurentni.

Jugoslovenski proizvodi nisu bili samo roba – oni su predstavljali državni identitet i ekonomski ponos. Iako su mnoge fabrike nestale u tranziciji i ratovima 90-ih, njihova ostavština živi kroz sećanja, stare reklame i poneki proizvod koji je preživio turbulentne decenije.

(Biznisinfo.ba/MONDO)