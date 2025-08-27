logo
Ko je bio najbogatiji čovjek SFRJ? Sve oči uprte u Tita, ali postojao je jedan misteriozni ugostitelj iz Skoplja

Autor mondo.ba
U zemlji bez kapitalizma, jedan čovjek je imao sve, ali nije bio "vlasnik". Josip Broz Tito živio je u nezamislivom luksuzu zahvaljujući državnim resursima, dok je anonimni ugostitelj iz Skoplja 1988. prijavio prihod od 171 milion dinara.

Najbogatiji čovjek u SFRJ Izvor: A2227 Sanden / DPA / Profimedia

Kada se priča o bogatstvu u nekadašnjoj Jugoslaviji, prvo ime koje svima pada na pamet jeste Josip Broz Tito. Njegov luksuz bio je bez premca: rezidencije širom zemlje, ostrvo Brioni, luksuzni vozovi, jahta "Galeb", limuzine i avionska flota. Ipak, sve to nije bilo njegovo privatno bogatstvo - radilo se o državnim resursima kojima je Tito raspolagao kao doživotni predsjednik.

Sa druge strane, u sistemu socijalizma, gdje je privatna svojina bila ograničena, postojali su i ljudi koji su uspjeli da se obogate. Najbogatiji privatni građanin SFRJ krajem osamdesetih bio je ugostitelj iz Skoplja, koji je 1988. godine prijavio prihod od čak 171 milion dinara.

Josip Broz Tito i Jovanka
Izvor: Sven Simon / United Archives / Profimedia

Taj podatak objavila je tadašnja Poreska uprava, a prenijeli su domaći mediji. Ne zna se ko je taj ugostitelj iz Skoplja - njegovo ime nije zabilježeno u medijskim ili arhivskim izvorima. Sve što znamo je da mu je 1988. prijavljeni prihod bio najveći u Jugoslaviji među građanskim sektorom.

Pored njega, visoko su kotirani i razni privatni preduzetnici - ugostitelji, zanatlije, pa čak i pojedini muzičari i profesori - koji su uspjevali da u socijalističkom sistemu zarade više nego mnogi direktori državnih firmi.

Međutim, odgovor na pitanje "ko je bio najbogatiji čovjek SFRJ" zavisi od toga kako se bogatstvo meri. Ako govorimo o privatnoj imovini, tadašnji najbogatiji ugostitelji ili mali privrednici teško da su mogli da se mjere sa Titom. Ako pak govorimo o moći i pristupu resursima, Tito je bio apsolutno nedodirljiv - njegov luksuz i privilegije nisu mogli da dostignu ni najuspešniji privatnici Jugoslavije.

Dakle, iako je postojao mali broj imućnih pojedinaca, niko u SFRJ nije bio bogatiji od Tita - jer ono što je on imao, nije bila samo imovina, već i državna moć pretvorena u privatni luksuz.

Tito protiv najbogatijeg privatnika u SFRJ

Tito

  • Rezidencije u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i na Brionima
  • Ostrvo Brioni kao lična oaza
  • Jahta "Galeb" i luksuzni vozovi
  • Limuzine i avioni pod državnom zastavom
  • Neograničen pristup državnom bogatstvu.

Najbogatiji privatnik (ugostitelj iz Skoplja, 1988.)

  • Prijavljen prihod: 171 milion dinara
  • Privatne vile i restorani
  • Status "milionera" u zemlji gdje je prosječna plata bila svega nekoliko stotina dolara
  • Bogatstvo stečeno isključivo na tržištu.

(Telegraf/Mondo) 

