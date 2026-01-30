Najsrećniji dani u februaru 2026: Svaki znak horoskopa otvara vrata novom početku

Astrologija otkriva najsrećnije dane u februaru 2026. godine za svaki znak horoskopa!

Februar 2026. donosi promjene i nove prilike za sve znakove horoskopa. Ovaj mjesec je idealan za introspektivno razmišljanje, planiranje budućih koraka i otvaranje vrata za nove mogućnosti. Biće trenutaka kada će energija biti posebno povoljna da donosite važne odluke, ali i trenutaka kada će izazovi testirati vašu strpljivost i odlučnost.

Sreća u ovom periodu neće uvijek doći neočekivano, već će biti rezultat vaše pažnje na detalje, posvećenosti ciljevima i spremnosti da prepoznate prilike kada se ukažu. U februaru je važno da balansirate ambiciju i oprez, radite dosljedno i ne žurite. Tako ćete moći da iskoristite svoje najsrećnije dane maksimalno.

OVAN - 1. februar

Pun Mesec u Lavu donosi radost i kreativnost. Uživajte u trenutku i postavite namjeru da vaš život bude ispunjen srećom.

BIK - 17. februar

Pomračenje u Vodoliji donosi promjene u karijeri i javnom životu. Slušajte intuiciju i budite otvoreni za nove prilike.

BLIZANCI - 17. februar

Nova faza donosi energiju i napredak. Stagnacija nestaje, a vaši snovi mogu da se ostvare u narednim nedjeljama.

RAK - 26. februar

Druga šansa dolazi kroz Merkur u retrogradnom hodu u Ribama. Vjerujte u svoje napore i pripremite se za nagrade.

LAV - 3. februar

Uran u direktnom hodu u Biku donosi stabilnost i nove prilike u karijeri. Obratite pažnju na ponude koje stižu.

DJEVICA - 3. februar

Oslobađate se prošlosti i krećete ka novim počecima. Period stabilnosti i slobode vam omogućava da živite onako kako želite.

VAGA - 17. februar

Pomračenje u Vodoliji transformiše kreativnost, ljubav i porodične odnose. Slušajte srce i pratite ono što zaista rezonuje sa vašom dušom.

ŠKORPIJA - 1. februar

Pun Mjesec u Lavu u vašem sektoru karijere donosi prilike za napredak i ostvarenje profesionalnih ciljeva. Budite hrabri i zauzmite svoje mjesto.

STRIJELAC - 1. februar

Pun Mjesec u Lavu u kući sreće donosi intuitivne uvide. Sada možete bolje da razumijete kojim putem treba da krenete.

JARAC - 3. februar

Uran u direktnom hodu u Biku donosi stabilnost u ljubavi, porodici i životnim planovima. Prihvatite ono što je za vas i uživajte u plodovima svog rada.

VODOLIJA - 17. februar

Nova faza i pomračenje u vašem znaku donosi duboke transformacije. Oslobodite se ograničenja i kreirajte život koji istinski želite.

RIBE - 3. februar

Uran u direktnom hodu donosi rezultate vaših dugogodišnjih napora u komunikaciji, učenju i karijeri. Očekujte profesionalne napretke i finansijske prilike.

