Za koga je Dan zaljubljenih 2026. sudbonosni? 5 znakova horoskopa čeka lavina strasti

Astrologija otkriva koji znakovi Zodijaka će sresti svoju sudbinu na Dan zaljubljenih 2026. godine!

Izvor: Shutterstock/Kaspars Grinvalds

Dan zaljubljenih - 14. februar 2026. godine za pet znakova horoskopa neće biti samo praznik, već dan sudbonosnog susreta, kada će ih ljubav iznenada sustići i promijeniti sve.

Venera u Vodoliji privlači veze, Mars u Jarcu donosi odlučnost, a Merkur i Sunce u Jarcu pomažu da se o osjećanjima govori iskreno i duboko. Mjesec, prolazeći kroz znakove Škorpije i Strijelca, pojačava emotivnu dubinu i želju za avanturom.

U ovoj uzbudljivoj astrološkoj atmosferi Bik, Lav, Vaga, Strijelac i Ribe naći će se u centru pažnje sudbine. Posebno se izdvajaju Ribe, na koje utiče nekoliko snažnih aspekata istovremeno.

U nastavku su mogući scenariji susreta za svaki od pet znakova Zodijaka:

1. BIK

Vaš susret neće ličiti na holivudski. Pre će to biti tiho, ali nepogrešivo osećanje da se sa tom osobom osjećate sigurno i možete da budete svoji. Venera, vaša zaštitnica, u ovom periodu djeluje posebno mudro, vraćajući u vaš život toplinu proverenu vremenom. To može da bude kolega sa kojim iznenada započinjete lični razgovor ili stari poznanik koga ćete pogledati drugim očima.

2. LAV

Spremite se za trenutak kada će vaše unutrašnje sunce sijati najjače. Zračićete takvim samopouzdanjem i harizmom da će vas biti nemoguće ne primjetiti. Susret može biti brz i intenzivan, na primer, na prezentaciji, koncertu ili događaju gdje pokazujete svoje talente. Ne budite lažno skromni. Onaj ko vam je suđen, biće očaran vašom autentičnošću, a ne izmišljenom slikom.

3. VAGA

Za vas ovaj Dan zaljubljenih može da postane scena malog čuda. Venera, vaša planeta zaštitnica, gradi aspekte sa Uranom, planetom iznenađenja, što donosi prijatna iznenađenja. Poznanstvo može da se dogodi tamo gde ga najmanje očekujete - u redu za kafu, na predavanju o umjetnosti ili čak zahvaljujući slučajnom podudaranju na društvenim mrežama. Dozvolite sebi spontanost i ne analizirajte svaki detalj, uživajte u magiji trenutka.

4. STRIJELAC

Vašu dušu, željnu slobode i novih iskustava, čeka susret koji objedinjuje i jedno i drugo. To može biti osoba koju sretnete na putovanju ili neko ko dijeli vašu ideju i entuzijazam. Postaviće vam intelektualni izazov, inspirisati vas svojim snovima i pokazati da prava bliskost ne ograničava, već daje krila. Recite "da" neočekivanim pozivima ove nejdelje! Vaša hrabrost biće nagrađena.

5. RIBE - Glavni favoriti

Na vas utiče posebno snažan skup aspekata. Pored povoljnog uticaja Venere, Neptun, vaša viša planeta, izoštrava intuiciju do maksimuma. Bukvalno ćete moći srcem da osjetite "svoju" osobu. Susret je moguć na mjestu povezanom sa kreativnošću, pomaganjem drugima ili duhovnom potragom. Vaš zadatak je da ostanete osećajni, ali da ne odlutate u svijet iluzija. Ljubav koja vas čeka, biće duboka i stvarna.

(MONDO)