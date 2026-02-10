Retrogradni Merkur u Ribama: Dva mjeseca emocionalnog čišćenja, samo 3 znaka ulaze u zonu komfora

Do sredine aprila 2026, Merkur plovi transformišućim vodama znaka Riba. Astrologija otkriva koju lekciju želi da nam prenese tokom naredna dva mjeseca.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Dva mjeseca? Zar to nije izuzetno dugo za obično brzog Merkura? Ako ste ljubitelj horoskopa i već intuitivno osjećate energetske promjene, odgovor je - da. Razlog zašto Merkur ove godine ostaje toliko dugo u Ribama jeste taj što upravo tu planira svoju retrogradnu fazu. Možda niste željeli njegov povratak, ali ovaj planetarni fenomen ponovo dolazi na scenu. I donosi specifičnu dinamiku.

Na kosmičkom rasporedu su egzistencijalna pitanja, moguće preispitivanje identiteta, ali i suštinska promjena perspektive. Merkur u Ribama poznat je po tome što zamagljuje racionalno, kako bi probudio refleksiju i kreativnost. Kada se ovaj tranzit poklopi sa njegovim retrogradnim kretanjem, planeta komunikacije postaje vaš lični duhovni vodič. Drugim riječima, cilj mu je da vam pomogne da "zalutate", kako biste sebe ponovo pronašli jasnije i svjesnije.

Vrijeme za promjenu

Kada Merkur sljedeći put promijeni znak, vrijeme će biti toplije, a priroda u punom cvatu. Iako Merkur u Ribama djeluje nježnije nego u Vodoliji, ovo nikako nije period za bezbrižnu udobnost. Ovaj aspekt poziva na duboku introspektivu, jačanje intuicije i povratak tišini. Gde ste bili u ovom periodu prošle godine?

Iako je kalendarska godina počela, Ribe zatvaraju zodijački krug, što znači da ovaj tranzit najavljuje veliko energetsko čišćenje prije ulaska u dinamične Ovnovske vode. Pred nama se pruža unutrašnja odiseja kroz vode, povremeno uzburkane, naše podsvijesti.

Astrolozi ističu da je ovo idealno vrijeme za artikulisanje finih osjećanja, empatije i mašte. Ipak, ova bogata mašta nosi i skriveni zamku - potrebu da ostanemo nogama čvrsto na zemlji, jer je ovaj aspekt takođe sinonim idealizma i nedostatka strukture. Očekujte talase inspiracije i pojačanu osetljivost, ali i sklonost rasipanju energije, posebno tokom retrogradne faze Merkura.

Retrogradno kretanje - iskušenje ili blagoslov?

Od 26. februara do 20. marta 2026, Merkur započinje svoje retrogradno kretanje po prvi put ove godine. Ovo privremeno dezorijentisanje ima moć da nas vrati onome što je suštinski važno - istinskoj povezanosti sa drugima. Merkur u Ribama nas podstiče da preispitamo mehanizme naše empatije. Kako pružiti podršku, a istovremeno održati zdrave lične granice?

Pod uticajem Jupitera u Raku, ove refleksije su usmjerene na naše najbliže ljude. Bilo da je to porodica, saradnici ili bliski prijatelji, spremamo se za duboke i značajne razgovore sa onima koji čine našu svakodnevicu. Kraj retrogradnog kretanja, 20. marta, poklapa se sa početkom vladavine Ovna, označavajući ulazak u novu epohu.

Kako ovaj tranzit utiče na vaš horoskopski znak?

Uticaj na znakove Zodijaka razlikuje se u zavisnosti od vaše natalne karte, ali evo nekoliko opštih smjernica za ovu vodenu avanturu:

RIBE, RAK, ŠKORPIJA

Ne možete da izbjegnete dubine i analizu onoga što se skriva ispod površine. Srećom, ovaj tranzit traži upravo to od vas. Ciklus se približava kraju, promjena je neizbježna i na vama je da prepoznate o čemu je riječ.

BIK, JARAC, LAV

Iznenađujuće, ovaj retrogradni period djeluje umirujuće na vas. Nakon početka godine koji je testirao vašu prilagodljivost, sada ulazite u zonu komfora. Bikovi treba da vode računa da ne zapostave društveni život, jer potreba za povlačenjem ne smije da isključi voljene ljude.

VAGA, VODOLIJA, OVAN

Vaš izazov, bilo da to priznajete ili ne, jeste puštanje kontrole i istinsko odvajanje. Bilo da je u pitanju profesionalna obaveza ili digitalni svijet, uzimanje "slobodnog časa" može biti strateški potez za očuvanje mentalnog balansa.

BLIZANCI, DJEVICA, STRIJELAC

Vjerovatno već osjećate težinu ovog tranzita. Iako posjedujete izuzetnu sposobnost prilagođavanja, Merkur u Ribama predstavlja vaš konačni test strpljenja. Strijelčevi će morati da prihvate pasivniju ulogu i prepuste se toku, dok će Blizanci i Device morati da daju prednost unutrašnjem osjećaju nad logikom koja ih obično vodi.

(MONDO)