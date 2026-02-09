logo
Tibetanski horoskop do 2036: Šta vam predviđaju drevni monasi i kome se u narednih 10 godina okreće sudbina?

Izvor Sensa
0

Tibetanski horoskop ostavlja bez teksta. Ako ste rođeni između 1940. i 2017, provjerite šta su vam predvidjeli drevni monasi za 10 godina do 2036. godine.

Tibetanski horoskop do 2036 Izvor: Shutterstock

Prema tibetanskom horoskopu, 2026. godina označava početak nove decenije u životu. Sve zavisi od simbola, kojih ima 12, i godine rođenja osobe. Simbol otkriva kako se nosite sa životom, kako gledate na novac, moć, strah, ljubav i promjene.

2026. počinje novi solarni desetogodišnji ciklus, a ono što se dešava ove godine otkriva cijeli vektor koji vodi do 2036: ko počinje da raste, ko doživljava slom stare životne strukture, a ko je primoran da potpuno promijeni scenario života. Ovo nije jednogodišnja prognoza - ovo je pravac sudbine za narednih 10 godina.

Tibetanski horoskop: solarni ciklus od 2026. do 2036.

Svijetli zmaj (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Tema decenije: rast i realizacija potencijala

Svijetli zmaj simbolizuje viziju, slobodu i sposobnost da se sagleda budućnost pre drugih. Godina 2026. otvara solarni ciklus u kome se ideje pretvaraju u konkretne prilike. Do 2036. dolazi do ubrzanog ličnog i profesionalnog razvoja.

Važne oblasti:

  • karijera i ambicije
  • lični projekti
  • stabilni odnosi

Savjeti:

  • fokusirajte se na jedan pravac
  • pretvorite ideje u planove
  • ne rasipajte energiju

Ključni mjeseci 2026: mart, jun, oktobar

Kobra (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Tema decenije: svjesne odluke i strateški rast

Kobra simbolizuje intuiciju, pronicljivost i sposobnost da se vidi suština. U 2026. započinje decenija u kojoj stari obrasci otpadaju, a novi izbori postaju presudni. Period do 2036. donosi jačanje pozicije i finansijsku stabilnost.

Važne oblasti:

  • profesionalni status
  • finansijska sigurnost
  • emotivna zrelost

Savjeti:

  • vjerujte unutrašnjem glasu
  • ne odlažite važne odluke
  • planirajte dugoročno

Ključni mjeseci 2026: mart, jul, novembar

Čuvar vatre (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tema decenije: akcija i lična moć

Čuvar vatre simbolizuje snagu volje, inicijativu i vođstvo. Godina 2026. vas postavlja u aktivnu ulogu i traži da preuzmete odgovornost. Ciklus do 2036. donosi vidljiv uspjeh onima koji djeluju odlučno.

Važne oblasti:

  • liderske pozicije
  • karijerni proboj
  • kontrola emocija

Savjeti:

  • postavite jasne ciljeve
  • delegirajte zadatke
  • usmerite energiju

Ključni mjeseci 2026: april, avgust, decembar

Tibetanski horoskop do 2036
Izvor: Shutterstock

Izvor čiste vode (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Tema decenije: stabilnost i unutrašnja snaga

Izvor čiste vode simbolizuje mir, empatiju i sposobnost isceljenja. U 2026. započinje period u kojem učite da se zauzmete za sebe. Do 2036. dolazi stabilan rast kroz ravnotežu i mudre izbore.

Važne oblasti:

  • emotivna ravnoteža
  • stabilan posao
  • zdravlje i energija

Savjeti:

  • postavite lične granice
  • birajte sigurnost
  • brinite o sebi

Ključni mjeseci 2026: maj, septembar, decembar

Stub od žada (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tema decenije: obnova temelja

Stub od žada simbolizuje izdržljivost, pouzdanost i čvrste vrijednosti. Godina 2026. otkriva gdje su potrebne promjene u strukturi života. Period do 2036. donosi stabilnost, autoritet i sigurnije prihode.

Važne oblasti:

  • karijerna stabilnost
  • finansijski sistem
  • porodični odnosi

Savjeti:

  • oslobodite se zastarjelih ciljeva
  • planirajte dugoročno
  • vježbajte fleksibilnost

Ključni mjeseci 2026: april, jul, oktobar

Metalni gong (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Tema decenije: priznanje i lični uticaj

Metalni gong simbolizuje glas, autoritet i sposobnost da budete saslušani. U 2026. započinje decenija u kojoj vaše ideje odjekuju, a djela donose konkretne rezultate. Period do 2036. jača vaš društveni i finansijski položaj.

Važne oblasti:

  • javni nastup
  • reputacija
  • profesionalni status

Savjeti:

  • govorite jasno
  • gradite kredibilitet
  • formalizujte dogovore

Ključni mjeseci 2026: mart, april, maj

Tibetanski horoskop do 2036
Izvor: Shutterstock

Jezerska kornjača (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Tema decenije: spora, ali sigurna transformacija

Jezerska kornjača simbolizuje mudrost, strpljenje i zaštitu. Godina 2026. pokreće tihe, ali duboke promjene. Do 2036. gradite stabilnost kroz dosljednost i mirne odluke.

Važne oblasti:

  • finansijska sigurnost
  • dom i porodica
  • lični razvoj

Savjeti:

  • ne živite u prošlosti
  • učite nove vještine
  • njegujte rutinu

Ključni mjeseci 2026: mart, jun, septembar

Kožna narukvica (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Tema decenije: ljudi i partnerstva

Kožna narukvica simbolizuje povezivanje, zaštitu i fleksibilnost. U 2026. sudbina se oblikuje kroz odnose. Period do 2036. donosi uspeh kroz saradnju i iskrenu komunikaciju.

Važne oblasti:

  • partnerstva
  • ugovori
  • emotivne veze

Savjeti:

  • birajte prave ljude
  • govorite otvoreno
  • izbjegavajte prazne kompromise

Ključni mjeseci 2026: maj, jun, jul

Crni bizon (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Tema decenije: materijalna snaga

Crni bizon simbolizuje izdržljivost i praktičnost. Godina 2026. zahteva prilagođavanje, ali donosi stabilan rast. Do 2036. dolazi do finansijske sigurnosti kroz dosledan rad.

Važne oblasti:

  • novac i imovina
  • posao
  • porodična stabilnost

Savjeti:

  • budite fleksibilni
  • planirajte dugoročno
  • čuvajte energiju

Ključni mjeseci 2026: mart, avgust, septembar

Šta mladi Mesec u Jarcu donosi svakom znaku hooskopa 18. januara 2026
Izvor: Shutterstock

Mlad mjesec (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Tema decenije: novi početak

Mlad mjesec simbolizuje obnovu i skriveni potencijal. U 2026. započinje faza oslobađanja i hrabrih izbora. Period do 2036. donosi radikalne promjene i ličnu sreću.

Važne oblasti:

  • karijerne promene
  • lična sloboda
  • ljubav

Savjeti:

  • slušajte intuiciju
  • prihvatite promjene
  • ne vraćajte se starom

Ključni mjeseci 2026: maj, avgust, decembar

Vrelo sunce (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tema decenije: moć i priznanje

Vrelo sunce simbolizuje harizmu i životnu energiju. Godina 2026. donosi snažan lični preokret. Do 2036. jačate status, uticaj i finansije.

Važne oblasti:

  • liderstvo
  • karijera
  • javni imidž

Saveti:

  • ne umanjujte sebe
  • vodite, ali ne sagorijevajte
  • čuvajte balans

Ključni mjeseci 2026: mart, maj, jul

Ilustracija Dalaj Lama
Izvor: Shutterstock

Monah (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Tema decenije: oslobađanje i lični izbor

Monah simbolizuje mudrost i unutrašnju snagu. U 2026. prestajete da živite po tuđim pravilima. Period do 2036. donosi mir, smisao i stabilan prihod kroz znanje.

Važne oblasti:

  • lične potrebe
  • iskustvo i znanje
  • emotivna sloboda

Saveti:

  • stavite sebe na prvo mjesto
  • podijelite svoje znanje
  • ne povlačite se

Ključni mjeseci 2026: maj, septembar, oktobar.

