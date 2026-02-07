Kraj zime 2026. biće prekretnica za 5 horoskopskih znakova - februar i mart su nesiguran prelaz između prošlosti i budućnosti, a promjena visi u vazduhu.

Prema predviđanjima horoskopa, kraj zime 2026. je prekretnica za 5 znakova Zodijaka. Granica između prošlosti i budućnosti je krhka - stari planovi gube svoju moć, a nove ideje tek počinju da se oblikuju. Kraj zimske sezone 2026. za njih sprema iznenađenja.

Astrološke kombinacije tokom ovog perioda su posebno intenzivne - a za određene znake poslednje nedelje zime biće vreme sudbonosnih odluka i značajnih susreta, nakon kojih život nikada više neće biti isti. Februar i mart 2026. su kao nesiguran prelaz između prošlosti i budućnosti, a promjena kao da visi u vazduhu i čeka pogodan trenutak.

Opšti trendovi posljednjih nedjelja zime

Kasna zima je vrijeme kada promjena kao da je u vazduhu, čekajući pravi trenutak. Čak i ako vaš znak nije u epicentru događaja, to ne znači da će period proći bez traga. Kod nekih se energije manifestuju suptilno, gotovo neprimjetno, ali njihov uticaj može biti ništa manje značajan. Otvorenost za nove stvari i prepoznavanje mogućnosti tamo gde ranije nisu bile vidljive pomoći će vam da maksimalno iskoristite ovo vrijeme.

Ključni datumi za vas su od 22,do 25. februar i od 10. do 15. marta. Događaji se mogu brže odvijati tokom ovih perioda. Retrogradni Merkur u martu podseća vas da obratite pažnju na detalje i dokumente. Univerzalni savjet: vodite dnevnik, bilježeći svoje misli i odluke. Ovo će vam omogućiti da pratite svoj lični napredak i izbegnete da propustite vredne uvide.

Ovan: Energija slobodno teče

Posljednjih deset dana februara za Ovna obilježava snažan uticaj Marsa. Životna snaga bukvalno traži izlaz. Javlja se želja da se brzo djeluje, da se stvari preuzmu u svoje ruke i da se ne osvrće unazad. U poslovnoj sferi moguće su iznenadne promene: predlozi za nove inicijative, transformacija uloge ili iznenadna prilika da se potvrdite u ranije zanemarenoj oblasti. Za Ovnove je kraj zime poput plamena koji se lako rasplamsava, ali zahteva budnu kontrolu.

Vaš lični život takođe prolazi kroz promjene. Tokom ovog perioda, vjerovatni su uzbudljivi susreti - oni se javljaju neočekivano i mogu biti dublje dirljivi nego što se u početku očekivalo. Međutim, važno je da ne popustite impulsima ili da donosite ishitrene odluke. Praktični savet: Ovnovima se savjetuje da sačekaju najmanje 24 sata prije nego što donesu ključne odluke, posebno krajem februara.

Rak: Odjeci prošlosti i pojačana čula

Za Rakove, posljednje nedjelje zime dominiraju Mjesec i njegovi osjetljivi ciklusi. Emocionalna dubina se produbljuje. Teme iz prošlosti mogu iznenada ponovo izaći na videlo. Februar i prvi dani marta podstiču preispitivanje odnosa - kako u ličnom životu, tako i unutar porodice. Moguća su duhovna pomirenja, kao i konačni raskidi ako je veza odavno iscrpljena. Materijalna strana života može postati zavisna od voljenih osoba. Podrška, zajedničke odluke ili ponude poznanika mogu otvoriti nove horizonte.

Praktični savjet: Da bi maksimalno iskoristili ovaj period, Rakovi bi trebalo da osluškuju svoja unutrašnja osjećanja i da ne ignorišu osjećaje nelagodnosti.

Vaga: ravnoteža između rutine i razvoja

Pod uticajem Venere, život Vage na kraju zime podsjeća na oscilujuću vagu. S jedne strane, uspostavljena je stabilnost, a s druge, primamljive promjene. Ovaj izbor je posebno akutan u partnerstvima - i ličnim i poslovnim. Pitanja jednakosti, posvećenosti i obostrane koristi dolaze do izražaja. Mart može donijeti neočekivane ponude koje je teško odbiti: novu poziciju, projekat ili format saradnje. Ključ za Vage je da ne pokušavaju da udovolje svima odjednom. Praktični savjet: Vage bi trebalo jasno da definišu šta im je važnije - udobnost ili razvoj. Odgovor na ovo pitanje će im omogućiti da iskoriste prilike i donose odluke bez žaljenja.

Jarčevi: Doba osnovnih koraka

Za Jarčeve, kraj zime postaje vrijeme promišljenih odluka pod uticajem Saturna i Plutona. Ovde se ne radi o spontanosti, već o postavljanju temelja za godine koje dolaze. Karijera, društveni status i mjesto stanovanja su u fokusu. Može se razmotriti promjena karijere ili prelazak na potpuno novi nivo odgovornosti. Posebno je važno umrežavanje sa iskusnim i uticajnim ljudima.

Takve veze mogu djelovati slučajno, ali u stvarnosti, one otvaraju važne mogućnosti. Čak i sada, Jarčevi bi imali koristi od organizovanja svojih ciljeva i planova, rješavanja nepotrebnih stvari i iskrenog odgovora na pitanje o svojim težnjama. Praktičan savjet: Kraj zime daje vam jedinstvenu priliku da izgrade čvrst temelj za budućnost - pod uslovom da ste spremni za dugoročne odluke.

Ribe: Rođendan kao početak novog ciklusa

Kada Sunce uđe u znak Riba, energija dobija posebnu suptilnost i dubinu. Rođendan u ovom periodu postaje početna tačka nove lične godine - i samim tim, novih perspektiva. Kraj zime daje Ribama rijedak zamah za pokretanje dugo odlaganih inicijativa. Intuicija dostiže vrhunac, a unutrašnji glas postaje pouzdan kompas. Ovo je povoljno vrijeme za kreativne prodore, duhovni rast, učenje i samousavršavanje. Praktičan savjet: Da bi se podesile na sopstveni ritam, Ribama bi koristilo usporavanje i minimiziranje spoljašnjih stimulansa. Što je okruženje tiše, to su jasniji znakovi koje život šalje.



