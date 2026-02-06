Merkur ulazi u Ribe: 5 znakova horoskopa danas slave, pada im teret s leđa

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa ulazak Merkura u Ribe, 6. februara 2026. godine, donosi sreću!

Merkur ulazi u znak Riba 6. februara 2026. godine, a život će postati znatno lakši za pet znakova horoskopa. Merkur u Ribama čini nas maštovitijima nego inače i podstiče intuitivno razmišljanje.

Merkur je planeta komunikacije. On upravlja našim načinom razmišljanja i načinom na koji komuniciramo s drugima. Takođe je povezan sa trgovinom, mladima i putovanjima, ali se najčešće vezuje za to kako mislimo, učimo i govorimo.

Merkur u bilo kom znaku nije "loš", ali sanjiva energija Riba nekim znacima može biti izazovnija nego drugima. Srećom, sljedeći znaci Zodijaka posebno dobro prolaze:

1. RIBE

Ribe, kada Merkur napusti Vodoliju, on izlazi iz vaše 12. kuće, koju astrolozi često nazivaju kućom problema. Kada Merkur prolazi kroz 12. kuću, može da izazove pretjerano razmišljanje ili pokrene stare emotivne drame koje bi bilo bolje ostaviti u prošlosti. Tokom ovog tranzita, vrijeme je za mentalno čišćenje i fokusiranje na sadašnji trenutak.

Upravo to se dešava kada Merkur napusti vašu 12. kuću i pređe u vašu prvu kuću. Fokus se premješta na povećanu radoznalost, jaču mentalnu energiju i direktniji način razmišljanja. Život postaje lakši jer planeta komunikacije ulazi u vašu kuću ličnosti, donoseći intuitivniji pristup razmišljanju i komunikaciji. Lakše se povezujete s drugima, a ovaj period je povoljan i za sastanke i direktnu poslovnu komunikaciju.

2. BIK

Merkur u Vodoliji vam nije naročito naklonjen, Bikovi, jer pravi kvadrat - aspekt napetosti i sukobljene energije. Dok je Merkur prolazio kroz vašu 10. kuću, mogao je da doprinese krutom načinu razmišljanja i problemima u komunikaciji, naročito na poslu.

Kada Merkur 6. februara pređe u Ribe, odnosno u vašu 11. kuću, život postaje lakši. Fokus se premešta na društvene kontakte, poslovno umrežavanje, intelektualnu razmjenu i komunikaciju s drugima, kao i na razmišljanje o dugoročnim ciljevima, grupama i humanitarnim idejama. Uz to, Ribe su znak koji se prirodno dobro slaže s Bikom.

3. RAK

Merkur u Vodoliji prolazio je kroz vašu 8. kuću, Rakovi, pa ste se vjerovatno bavili računima, dugovima i intenzivnijom komunikacijom vođenom emocijama, a ne promišljenim idejama. Vodolija vam ne odgovara jer pravi aspekt koji ukazuje na osnovnu neusklađenost između znakova.

Život postaje lakši kada Merkur uđe u Ribe, vašu devetu kuću. Razmišljanje postaje smirenije i jednostavnije. Deveta kuća vlada putovanjima, obrazovanjem i profesijama poput izdavaštva i medija. Merkur u ovom znaku donosi sanjiv i intuitivan stil komunikacije. Možete da planirate putovanje ili se uključite u neku vrstu učenja.

4. ŠKORPIJA

Merkur u Vodoliji prolazio je kroz vašu 4. kuću, Škorpije, a Vodolija nije znak koji vam prija. Ovaj tranzit je mogao da donese frustraciju zbog sukoba između racionalne, distancirane energije Vodolije i vaše duboke emotivne prirode. Život postaje lakši kada Merkur uđe u Ribe, vašu 5. kuću, jer prolazi kroz kompatibilan vodeni znak s kojim prirodno rezonirate. Tokom ovog tranzita raste interesovanje za druženje, romantiku i samoizražavanje.

Ova kuća je povezana i s djecom i kreativnošću. Ako imate djecu ili ste često u njihovom okruženju, ovaj period može da bude prijatniji, a odnosi harmoničniji. Ako ste kreativni, Merkur u Ribama donosi nalet inspiracije, umjetničkog izražavanja i dubljih, intuitivnih uvida.

5. JARAC

Vodolija vam nije kompatibilan znak, Jarčevi. Vi ste zemljani znak, dok je Vodolija distancirani vazdušni znak koji je prolazio kroz vašu 2. kuću novca. Međutim, život postaje lakši kada Merkur pređe u Ribe, vašu 3. kuću, koja vlada komunikacijom, užom porodicom i komšilukom.

Pošto 3. kuća upravlja kraćim putovanjima, moguće je da ćete se više kretati, naročito zbog posla. Možda ćete i češće istraživati sopstveno okruženje. Komunikacija postaje intuitivnija i češće ćete se oslanjati na osjećaj iz stomaka, koji će se pokazati kao tačan. Ribe prave povoljan i lak aspekt prema vašem znaku, naročito u vezi s komunikacijom.

