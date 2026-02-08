Dnevni horoskop za 8. februar 2026: Vaga rješava dilemu, Ribe dobijaju jasnu poruku...

Pročitajte dnevni horoskop za 8. februar 2026. godine!

Izvor: New Africa/Shutterstock

Dnevni horoskop za 8. februar 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 8. februar 2026. godine donosi rasplet situacije koja vas je juče nervirala. Na poslu neko preuzima odgovornost umjesto vas. U ljubavi, razgovor koji je delovao neprijatno, završava se dogovorom. Više energije i bolja koncentracija.

BIK

Danas se finansijska ili poslovna dilema rješava u vašu korist. U ljubavi, partner pokazuje konkretnu pažnju kroz djelo, ne riječi. Osjećate se sigurnije i smirenije nego prethodnih dana. Zdravlje je stabilno, bez većih oscilacija.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 8. februar 2026. godine donosi jasnu komunikaciju. Sve ono što je bilo nejasno, sada dolazi na svoje mjesto. U ljubavi, slučajna poruka ili poziv donosi osmijeh. Mentalno rasterećenje i bolji san.

RAK

Danas dobijate potvrdu da ste postupili ispravno u jednoj emotivnoj situaciji. Na poslu vas neko podržava više nego što ste očekivali. U ljubavi dolazi osećaj bliskosti i sigurnosti. Krajem dana dolazi do poboljšanja raspoloženja i energije.

LAV

Dnevni horoskop za 8. februar 2026. godine donosi priznanje ili pohvalu koja vam podiže samopouzdanje. U ljubavi, partner jasno pokazuje da ste mu važni. Dan je povoljan za društvene aktivnosti. Obratite pažnju na imunitet.

DJEVICA

Danas se stvari konačno odvijaju po vašem planu. Na poslu završavate obaveze bez zastoja. U ljubavi, kompromis dolazi prirodno i bez napora. Manja napetost u telu i osjećaj olakšanja.

VAGA

Dnevni horoskop za 8. februar 2026. godine donosi skladne odnose i prijatan razgovor koji rješava staru dilemu. U ljubavi, lako se usklađujete sa partnerom. Zvezde vas savjetuju da uvedete opuštajuće rituale koji mogu da ublaže stres.

ŠKORPIJA

Danas dobijate iskren odgovor koji vam pomaže da donesete pravu odluku. Na poslu se situacija razjašnjava u vašu korist. U ljubavi, povjerenje se učvršćuje, a ako ste slobodni, čeka vas zanimljivo poznanstvo. Zdravlje je stabilno, manji nivo stresa.

STRIJELAC

Dnevni horoskop za 8. februar 2026. godine donosi uspješno uklapanje planova koji su juče djelovali neizvodljivo. U ljubavi, spontani dogovor ili susret donosi radost. Bliska osoba može da zatraži vašu pomoć, vratiće vam se višestruko. Moguća glavobolja.

JARAC

Danas osjećate da imate kontrolu nad obavezama. Na poslu dolazi potvrda da ste na dobrom putu. U ljubavi, partner pokazuje razumjevanje i podršku. Uzvratite mu istom mjerom. Dobar fokus i fizička stabilnost.

VODOLIJA

Danas vas čeka prijatno iznenađenje ili nova ideja koja vam popravlja dan. U ljubavi je moguća tenzija zbog manjka zajedničkog vremena, budite spremni za kompromis. Zvijezde vas savjetuju da više spavate.

RIBE

Dnevni horoskop za 8. februar 2026. godine savetuje da realnije sagledavate situacije, to će vam doneti olakšanje. Na poslu se stvari pojednostavljuju. U ljubavi, jasna poruka ili gest vraćaju povjerenje. Prijaće vam fizička aktivnost.

(MONDO)