Dnevni horoskop za 20. februar 2026: Strijelac rizikuje za viši cilj, Ribe da se spreme za važan susret

OVAN

Dnevni horoskop za 20. februar 2026. godine pokazuje da bi danas mogla da vam stigne ponuda za kurs ili obuku koja unapređuje vještine. Na poslu, kolega može nenadano da zatraži vašu pomoć oko projekta koji kasni. U ljubavi, neočekivana poruka može da probudi stara osjećanja ili donese smijeh u vezi. Pazite na želudac, izbjegavajte previše kafe.

BIK

Danas vas očekuje iznenadna prilika da dobijete priznanje nadređenih. Na poslu, vaša ideja može biti prihvaćena na sastanku, što otvara prostor za dodatnu odgovornost. U ljubavi, partner može da predloži spontano putovanje ili mini-izlet, što vas osvježava. Obratite pažnju na kolena ako planirate da počnete da vježbate.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 20. februar 2026. godine nagovještava da će vam danas neko tražiti savjet oko važnog ličnog pitanja, a vaša intuicija može da donese pravu odluku. Na poslu, iznenadna promjena rokova može da vas natjera da reorganizujete dan. U ljubavi, kontakt sa bivšom simpatijom donosi neočekivanu temu za razgovor. Pijte dovoljno vode.

RAK

Danas ćete možda biti uključeni u organizaciju porodičnog ili prijateljskog događaja. Na poslu, neko može da traži da preuzmete zadatak koji je zapao kolegi, a vi imate rješenje. U ljubavi, večernja šetnja ili kućni projekat može da otvori priliku za iskren razgovor i planiranje budućih aktivnosti. Zdravlje je dobro.

LAV

Dnevni horoskop za 20. februar 2026. godine donosi šansu da se istaknete pred nadređenima, pripremite argumente za ideju. Moguće je da neko testira vašu kreativnost pitanjima ili predlozima. U ljubavi, partner očekuje odluku oko zajedničke aktivnosti ili putovanja. Kontrolišite impulsivnost, naročito u komunikaciji.

DJEVICA

Danas ćete uočiti detalj koji može da spasi kolegu od greške, što naglašava vašu preciznost. Idealno je da završite papirologiju i administrativne obaveze. U ljubavi, razgovor o zajedničkom budžetu ili planovima može da dovede do konstruktivnog dogovora. Obratite pažnju na ishranu i dovoljno tečnosti tokom dana.

VAGA

Dnevni horoskop za 20. februar 2026. godine stavlja vas pred situaciju koja zahteva brzu odluku. Na poslu, proverite detalje u dokumentima jer neko može pogrešno da protumači vaš doprinos. U ljubavi, partner može da pokaže ljubomoru zbog neobaveznog kontakta sa prijateljima. Jačajte imunitet.

ŠKORPIJA

Danas je idealan trenutak da razjasnite nesporazum sa saradnikom. Na poslu, insistirajte da sve dogovore imate napismeno, posebno ako se radi o rokovima ili finansijama. U ljubavi, strast je naglašena, ali postoji i tendencija kontrole. Više spavajte.

STRIJELAC

Moguće je da se planirani susret ili obaveza iznenada promijeni, ali to stvara priliku za nešto bolje. Na poslu, može da vam se ponudi saradnja koja djeluje rizično, ali ima dugoročni potencijal. U ljubavi, zajedničko rješavanje kućnog problema više vas zbližava nego romantična večera. Prijaće vam lagana fizička aktivnost.

JARAC

Danas možete da pronađete zaboravljenu sitnicu, možda dokument koji ste tražili nedjeljama ili stari mejl koji mijenja tok plana. Na poslu iskoristite priliku da pokažete snalažljivost. U ljubavi, neočekivani kompliment od partnera ili gest poput kafe u krevetu može da vas obraduje. Pazite na ishranu.

VODOLIJA

Danas vas očekuje situacija koju niste planirali. Možda prijatelj ili kolega donese problem koji izgleda haotično, ali otvara prostor za smijeh. Na poslu budite spremni da improvizujete. U ljubavi, partner može slučajno da napravi grešku i izazove sukob. Moguća glavobolja.

RIBE

Dnevni horoskop za 20. februar 2026. godine nagoveštava da danas možete da doživite neobičan susret, možda sa starim poznanikom ili nekim koga retko viđate. Na poslu, mala greška ili propust može da se pretvori u priliku za pohvalu ako reagujete brzo. U ljubavi, partner može spontano da predloži mini-avanturu, prijaće vam. Obratite pažnju na probavu.

