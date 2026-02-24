Spremni za prvi retrogradni Merkur u 2026? Pogodiće svaki znak, a ima 6 favorita koji ga okreću u svoju korist

Astrologija otkriva šta nam donosi prvi retrogradni Merkur u 2026. godini koji počinje 26. februara!

Umjesto da stvara anksioznost, prvi Merkur u retrogradnom hodu 2026. vas poziva da sagledate šta vam zapravo donosi.

Ove godine Merkur ide u retrogradni hod tri puta, a prvi put u znakovima horoskopavode - Ribama, Raku i Škorpiji. To je period kada prošlost može da se vrati, informacije mogu da budu pogrešne, a putovanja odložena. Ipak, nije sve loše. Merkur samo usporava, a i vi bi trebalo isto. Iskoristite ovo vrijeme za introspektivno razmišljanje, smirenost i fokus na ono što vam donosi radost.

Merkurov retrogradni hod u Ribama traje od 26. februara do 20. marta i traži od vas da osvijestite i zatvorite stara poglavlja života. Važno je da smanjite buku i budete prisutni u trenutku, kako haos oko vas ne bi uticao na mir. Ovaj period je šansa za refleksiju, preusmjeravanje i za ispravljanje starih grešaka.

Vaš horoskopski vodič kroz Merkur u retrogradnom hodu:

OVAN

Ovo je vaša poruka da usporite. Iako ste navikli da stalno jurite i budete u pokretu, sada osjećate da je neophodno da odspavate ili se opustite barem jednom dnevno da biste održali energiju. Dozvolite sebi da se opustite, da budete mirni i u skladu sa svojim osjećanjima.

BIK

Vaša najbliža grupa prijatelja fokusira se na humanitarne projekte. Pošto imate topao karakter i želju da pomažete drugima, iskoristite ovu priliku da doprinesete zajednici. Duša će vam biti ispunjena znanjem da činjenjem dobrih dela činite svet boljim mestom.

BLIZANCI

Nalazite svoju idealnu profesionalnu nišu tako što se ponovo povezujete sa starim ambicijama i ciljevima. Preispitajte svoje prethodne planove i vratite se tim idejama da biste otkrili svoj pravi životni poziv, koji je dugo želeo da se pojavi.

RAK

Pobjegnite od svakodnevnice tako što ćete probuditi svoju auru nekom temom koja vas već duže vrijeme zanima. Možda ćete otkriti prosvetljenu verziju sebe koja vas ohrabruje da istražite nove aspekte svog života, proširujući znanje i svijest. Ovo je buđenje koje mijenja vaš pogled na svijet.

LAV

Vaša intuicija je trenutno poremećena. Razlog je što nedostatak informacija i tuđi uticaj zbunjuju vaš um. Slušajte impuls i instinkte. Čak i ako preispitujete svoje reakcije, možete da se oslonite na osjećanja srca da vas vode ka jasnoći.

DJEVICA

Stari problemi i odnosi se vraćaju, a nude i obećanja da nadoknade prošlost. Iskoristite ovo vrijeme da bolje razumjete odnose i zatvorite poglavlja. Postavljanje granica može biti oslobađajuće, a možda ćete čak i početi da cijenite te ljude, pod uslovom da preuzmu novu ulogu u vašem životu.

VAGA

Teški periodi su završeni, bar tokom retrogradnog hoda, što je odlična vijest. Umesto da se preopterećujete, regenerišete energiju i fokusirate se na ono što je zaista važno. Što manje radite, dani će vam biti lakši. Harmoničan tok energije osvježava telo, um i duh.

ŠKORPIJA

Vaše unutrašnje dijete vas podsjeća na kreativne ideje ili umetničke snove koje ste ranije imali. Upalite unutrašnju snagu i pokušajte da ih ponovo osmislite. Sada, sa životnim iskustvom i mudrošću, nova perspektiva inspiriše vas da realizujete svoju viziju.

STRIJELAC

Odnos sa članovima porodice može da bude izazovan. Nakon nekoliko nezgodnih trenutaka, shvatićete da zajednički interesi jačaju veze. Kada zavirite ispod površine i pronađete zajednički temelj, dinamika ima pozitivan uticaj koji traje i nakon retrograda.

JARAC

Propuštene poruke mogu da vas malo uspore, ali neće poremetiti tok vaših planova. Biće vam lakše da stvari držite pod kontrolom kada shvatite da je strpljenje vrlina. Svet može da sačeka dok ne odgovorite na mejlove i poruke.

VODOLIJA

Ponovna procjena troškova kako biste obezbedili finansijsku rezervu, neće stvoriti probleme. Bićete skloniji da odbijete velike kupovine kako biste štedjeli. Ako ipak morate da kupite nešto izvan budžeta, uporedite cijene i istražite opcije.

RIBE

Ovo je važan period za rješavanje problema koji vas muče posljednjih nedjelja. Pošto obično ne izražavate svoja osjećanja, sada otvoreni razgovori mogu pozitivno da utiču na odnose i vaše unutrašnje stanje. Bićete u mogućnosti da se slobodno i efikasno izrazite, što vodi do izuzetnih proboja i olakšanja.

(MONDO)