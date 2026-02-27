logo
Direktor napravio spektakl za radnike: Iznio na stolove 22 miliona evra i rekao da ponesu kući koliko god mogu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Novac u gomilama, pravilo direktora poznate kompanije samo jedno - nosi koliko možeš!

Direktor kineske firme radnicima podijelio 22 miliona evra Izvor: x/prinstcreen

Jedna kineska kompanija priredila je svojim zaposlenima nesvakidašnju proslavu kraja godine, na kojoj je na stolove iznijela 26 miliona dolara (oko 22 miliona evra) u gotovini i dozvolila im da ponesu kući koliko god mogu.

Riječ je o kompaniji Henan Kuangshan Crane Co. Ltd., koja je svoju godišnju zabavu održala 13. februara, a na 800 stolova rasporedila ogromne gomile novčanica, pišu kineski mediji.

Gotovina umjesto hladnih brojki

Procjene govore da je na proslavi bilo oko 7.000 ljudi. Prema pisanju korejskog lista Chosun Daily, jedan zaposleni uspio je da kući odnese čak 13.000 dolara (oko 11.000 evra). Direktor kompanije Cui Peijun objasnio je zašto se odlučio na ovakav potez.

"Prethodnih godina poklanjali smo ogrlice i prstenje. Zašto bismo dijelili veš mašine? Donesite gotovinu i dajte svima", navodno je rekao tokom svečane večere i dodao:

"Neki se pitaju zašto novac jednostavno ne uplatimo na njihove račune, ali tada bi to bile samo hladne brojke".

Pogledajte snimak:

Tradicija velikodušnosti

Cui, koji posjeduje 98,88 odsto akcija kompanije, poznat je po tome što veliki dio dividendi vraća zaposlenima. Firma, osnovana 2002. godine, bavi se proizvodnjom i iznajmljivanjem dizalica i posluje u više od 130 zemalja.

U 2024. godini ostvarila je neto dobit od 38 miliona dolara, od čega je oko 24 miliona dolara podijeljeno zaposlenima. Godinu ranije, 2023, kompanija je sa 8,5 miliona dolara nagradila svojih 40 najuspješnijih radnika, pri čemu su tri najbolja prodavca dobila po 730.000 dolara.

Prošlog marta, povodom Međunarodnog dana žena, sa gotovo 230.000 dolara bonusa nagrađeno je skoro 2.000 zaposlenih žena.

"Ne radi se o tome da volim da dijelim novac, već o tome da su mladi ljudi opterećeni kreditima za automobile i stambenim kreditima, a svako olakšanje koje im možemo pružiti, mnogo znači", objasnio je Peijun svoje motive.

(Index.hr/MONDO)

Kina kompanija zaposleni

