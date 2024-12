Deset najboljih kompanija za rad u Evropi za 2024: Imali su odlične uslove, zaposleni su bili zadovoljni i motivisani

Rangirano je 100 najboljih kompanija za rad u Evropi a ovo su one koje su se našle u top deset.

Kada je u pitanju posao, Evropa se ističe kao jedno od najprivlačnijih mjesta na svijetu. Evropske zemlje redovno zauzimaju vodeće pozicije kada je riječ o balansu između poslovnog i privatnog života, bile su pioniri u testiranju četvorodnevne radne nedjelje i nude neke od najviših prosječnih plata na globalnom nivou, uz brojne dodatne beneficije za zaposlene.

Ali koje kompanije na ovom kontinentu pružaju najbolje uslove za rad?

Lista "Fortune 100 Best Companies to Work For Europe", koju su objavili "Fortune" i "Great Place To Work", sastavljena je na osnovu analize više od 1,3 miliona odgovora na ankete zaposlenih iz preko dva miliona radnika širom Evrope.

Kompanije koje su se našle na vrhu ove liste imale su zadovoljnije i motivisanije zaposlene, što je doprinijelo njihovom visokom rejtingu, prenosi Euronews.

Na primjer, prema istraživanju "Great Place To Work", čak 90 odsto zaposlenih u ovim kompanijama pokazuje dodatnu angažovanost u radu, dok je taj procenat u prosječnom evropskom radnom okruženju 59 odsto.

Takođe, istraživanje je pokazalo da je osjećaj zajedništva ključan faktor – radnici su 108 odsto spremniji na dodatne napore ukoliko osjećaju dobru saradnju sa svojim kolegama.

Pored toga, 86 odsto zaposlenih u vodećim kompanijama izrazilo je želju da ostane dugoročno, za razliku od 60 odsto u prosječnim radnim okruženjima. Posebno su motivisani oni koji vjeruju da njihov rad ima smisao i pruža im osjećaj svrhe.

Izvještaj je takođe ukazao na to da su kompanije sa ove liste imale stope inovacija 66 odsto više nego druge, zahvaljujući kontinuiranim obukama i mogućnostima za profesionalni razvoj.

Top 10 kompanija za rad u Evropi prema "Fortune":

DHL Express Europe (Njemačka): 45.000 zaposlenih u Evropi (kurirska služba)

AbbVie (SAD): 13.000 zaposlenih u Evropi (farmaceutska kompanija)

Hilti (Lihtenštajn): 18.270 zaposlenih u Evropi (građevinski aparati)

Hilton (SAD): 22.972 zaposlena u Evropi (hotelijerstvo)

Cisco (SAD): 13.212 zaposlenih u Evropi (računarstvo)

Stryker (SAD): 14.290 zaposlenih u Evropi (medicinske tehnologije)

Allianz (Njemačka): 100.000 zaposlenih u Evropi (finansijske usluge)

Specsavers (UK): 35.140 zaposlenih u Evropi (maloprodajni lanac)

Agilent Technologies (SAD): 4.690 zaposlenih u Evropi (IT)

Chiesi Europe (Italija): 4.734 zaposlena u Evropi (farmaceutska kompanjia)

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života izdvojila se kao jedan od ključnih faktora koji su zaposleni najviše cijenili. Oko 85 odsto zaposlenih u najboljim kompanijama izjavilo je da ih podstiču na održavanje te ravnoteže, dok je 92 odsto reklo da mogu uzeti slobodno vrijeme kada im je potrebno.

Pravednost na radnom mjestu igrala je važnu ulogu u postizanju visokih ocjena. Zaposleni su istakli da se promjene u radnom okruženju sprovode pravedno (78 odsto), da dobijaju pravičan dio profita kompanije (70 odsto) i da menadžeri ne prave razlike među radnicima (81 odsto).

Zanimljivo je da je osjećaj pravednosti povezan i s pozitivnim stavom prema upotrebi alata vještačke inteligencije (AI). Dok samo 34 odsto zaposlenih u cijeloj Evropi osjeća uzbuđenje zbog AI tehnologija, zaposleni u pravednim kompanijama su 29 odsto vjerovatnije spremni da ih koriste.

Koje industrije prednjače u Evropi?

Za razliku od SAD-a, gdje tehnološke kompanije dominiraju, u Evropi tradicionalne industrije, poput automobilske, nafte i gasa, drže primat. Na primjer, najveća evropska kompanija je njemački proizvođač automobila Volkswagen, dok su naftne kompanije poput Shell-a i TotalEnergies-a takođe u vrhu.

Iako tehnološke firme čine samo 15 odsto ovogodišnje liste "Fortune", tradicionalne industrije sve više usvajaju tehnologije automatizacije. Volkswagen, na primjer, integriše ChatGPT u svoje glasovne asistente, dok Shell koristi AI za istraživanje i proizvodnju nafte na dubokim morima, s ciljem povećanja efikasnosti i proizvodnje.

