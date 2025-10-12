Ugradio Maskov implant u mozak i postao senzacija: Pacijent pokazao kako snagom misli upravlja robotskom rukom

Nik Rej, obolio od ALS-a, uspio je ovlada robotskom rukom pomoću Neuralink implanta - samo snagom svojih misli.
Neuralink, kompanija iza koje stoji Ilon Mask, do sada je ugradio implante u mozak 12 pacijenata, a osmi među njima upravo je postao prava senzacija. On je uspio da ovlada robotskom rukom kojom upravlja isključivo snagom svojih misli - i sada obavlja pokrete koje godinama nije mogao.
Nik Rej, pacijent obolio od amiotrofne lateralne skleroze (ALS), postao je osmi korisnik Neuralink implantata, koji mu je ugrađen u julu ove godine. Nedavno je na društvenim mrežama pokazao nevjerovatan napredak - ne samo u interakciji sa samim implantom, već i u upravljanju robotskom rukom pod nazivom ARA, razvijenom za fizičku interakciju sa predmetima u okruženju.
Nakon što godinama nije mogao da obavlja fizički rad zbog svog stanja, Nik sa ponosom ističe da sada može da bude aktivan i po tri sata bez prekida zahvaljujući novoj tehnologiji. Robotska ruka mu omogućava da stavi kapu, otvori frižider, podgreje hranu u mikrotalasnoj i čak pije iz čaše na slamčicu. Ono što je posebno fascinantno - sve to radi bez ikakvog fizičkog napora, samo uz pomoć signala koje njegov mozak šalje implantatu.
Pored toga, Nik uči da upravlja i svojom invalidskom stolicom, a prema njegovim riječima, već se kreće sa velikim samopouzdanjem pri manjim brzinama u zatvorenom prostoru.
Primjer Nika Reja jasno pokazuje koliki potencijal nosi Neuralink tehnologija i sigurno će svima koji su izgubili pokretljivost zbog bolesti ili povreda uliti nadu. Ono što je do juče izgledalo kao naučna fantastika, danas polako postaje stvarnost.
Hi everyone! Sorry for the late update. I’ll try to get back to Sundays.— Nick Wray (@Telepath_8)October 6, 2025
TL;DR: !!!!!
This was truly a week for the books. I can’t remember the last time I put in a solid 8 hour work day and last week I put in 3 in a row. It was one of the most incredible experiences of my life…pic.twitter.com/7jtU5qVEdo