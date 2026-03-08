logo
Eksplozija kod američke ambasade u Oslu: Odjeknula snažna detonacija

Eksplozija kod američke ambasade u Oslu: Odjeknula snažna detonacija

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Na ulazu u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Oslu tokom noći je došlo do eksplozije koja je izazvala materijalnu štetu. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok detonacije i okolnosti incidenta.

Eksplozija kod američke ambasade u Oslu Izvor: MONDO/Uroš Arsić /Iryna Tolmachova/Shutterstock

Nepoznata naprava eksplodirala je tokom noći na ulazu u ambasadu SAD u Oslu. Pričinjena je materijalna šteta, ali niko nije povrijeđen. Glasna eksplozija u blizini ambasade u zapadnom Oslu čula se oko 1 sat ujutru, a očevici su lokalnim medijima rekli da se video dim.

Policija je u komunikaciji sa ambasadom

Portparol policije Mikael Delemir rekao je za javni servis NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odjeljak, prenosi Index. Policijska uprava Osla saopštila je da još nije poznato šta je izazvalo eksploziju niti ko je umiješan u incident.

"Policija je u kontaktu sa ambasadom i nema izvještaja o povrijeđenima", navodi se u saopštenju.

Norveška Oslo SAD

