Pao dogovor o novom vrhovnom vođi Irana: Nadležno tijelo nakon neslaganja postiglo konsenzus

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Iranski mediji izvještavaju o postignutom dogovoru o izboru novog vrhovnog vođe nakon ubistva ajatolaha Hamneija.

Pao dogovor o novom vrhovnom vođi Irana Izvor: X/etelaf10/Photo Agency/Shutterstock

Iranski državni mediji objavili su da je postignut većinski dogovor o izboru novog vrhovnog vođe zemlje. Ajatolah Ali Hamnei je ubijen u američko-izraelskim napadima prvog dana rata prošle subote.

Odmah nakon njegove smrti, formirano je tročlano privremeno rukovodstvo za upravljanje zemljom. U njemu su: iranski reformistički predsednik Masud Pezeškijan, šef pravosuđa, Golamhosein Mohseni Edžei i Alireza Arafi, vođa Basidža, dobrovoljne paravojne organizacije.

Vrhovnog vođu bira takozvana Skupština stručnjaka, telo od 88 islamskih stručnjaka izabranih zbog njihove lojalnosti režimu. Jedan od članova savjeta, ajatolah Mohamedmehdi Mirbageri, rekao je da je većinski konsenzus "manje-više postignut", prema iranskim državnim medijima.

Dodao je, međutim, da "neke prepreke" vezane za proces treba riješiti. Iranski mediji su izvijestili da je tijelo nadležno za izbor vrhovnog vođe imalo manje neslaganje oko toga da li konačna odluka mora biti donesena na ličnom sastanku ili može biti objavljena bez tog formalnog koraka.

Sve o ratu na Bliskom istoku čitajte u našem blogu uživo

