🌹 Neću ružu hoću jednakost

Dan skupog cvijeća i jeftine kozmetike, poznatiji kao 8. mart prilika je da se podsjetimo osnova borbe za prava žena i opomenemo one koji smatraju da je feminizam ružna riječ da nije na njima da nam "daju" ta prava.

Izvor: Shutterstock

Ne treba nam ruža. Treba nam ista plata za isti rad.

Ne treba nam da nas izdržavate. Treba nam da preuzmete polovinu briga o kući i djeci. Treba nam sigurnost - na ulici, na poslu, kod kuće.

Treba nam i da država konačno stvari nazove pravim imenom.

Jer kada žena bude ubijena zato što je žena, to nije "porodična tragedija", niti "zločin iz strasti". To je femicid. I treba da bude prepoznat kao posebno krivično djelo.

Dok god se ubistva žena skrivaju iza eufemizama i statistike, poruka je jasna - nasilje nad ženama nije društveni prioritet.

Ne treba nam "poseban tretman". Treba nam sistem koji ne mjeri ambiciju i sposobnost polom. Jednakost podrazumijeva i prava i obaveze. Podrazumijeva autonomiju nad sopstvenim tijelom, glas koji se čuje i mjesto za stolom gdje se donose odluke.

Podrazumijeva i zakone koji štite živote žena.

Podrazumijeva da ravnopravnost ne bude tema samo 8. marta. Ako već obilježavamo ovaj dan, onda ga obilježimo iskreno: bez simbolike, bez fraza i bez kratkotrajnog entuzijazma.

Jer ravnopravnost nije poklon. Ona je standard koji još uvijek čekamo da postane stvarnost.