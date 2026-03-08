Crna kiša nad Teheranom: Sunce "nestalo" poslije udara na naftna skladišta, dan se pretvorio u noć (Video)

Stanovnici glavnog grada Irana kažu da je nebo jutros postalo crno i sivo nakon sinoćnjih udara na skladišta nafte u provincijama Teheran i Alborz.

Izvor: screenshot/X

Izvršni direktor kompanije za distribuciju naftnih derivata u Iranu izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.

Dodao je da je gorivo "uskladišteno u dovoljnim količinama u naftnim depoima", ali je pozvao građane da na benzinske pumpe idu "samo ako je neophodno".

Tehran woke up today under a black rain. Think about that sentence for a moment. Oil falling from the sky because storage facilities were bombed by Israel and America. Families waking up to toxic air and Children looking out windows at black rain. War crimes by pedophiles.https://t.co/oR8baOmUh5pic.twitter.com/LSNsQw2OhM — (@SZade15)March 8, 2026

Vrijeme je danas oblačno u Teheranu, a jedna djevojka kaže da "izgleda kao da je sunce potpuno nestalo".

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital.@CNN@cnnipic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN)March 8, 2026

- Bilo je veoma zastrašujuće kada sam se probudila. Kao da se sve pretvorilo u noć. U vazduhu osjećam miris spaljenog goriva - rekla je druga žena.

Over Tehran , plumes of smoke rise into the sky after night strikes on oil storage facilities. ️



Reports say Israel attacked several oil sites on Iranian territory. ️#Tehran#Iran#Israel#oil#strike#militarypic.twitter.com/kKgAWMHmRB — RusWar (@ruswar)March 8, 2026

Reporteri CNN u Teheranu prijavili su da je pala „crna kiša“ nakon što je pogođeno skladište goriva.

Zbog prekida interneta i dalje je veoma teško stupiti u kontakt s ljudima unutar Irana, iako su neki uspeli nakratko da uspostave vezu.

Sve vijesti o napadima Izraela i Amerike na Iran čitajte u našem blogu uživo.