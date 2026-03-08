logo
Crna kiša nad Teheranom: Sunce "nestalo" poslije udara na naftna skladišta, dan se pretvorio u noć (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Stanovnici glavnog grada Irana kažu da je nebo jutros postalo crno i sivo nakon sinoćnjih udara na skladišta nafte u provincijama Teheran i Alborz.

Teheran nakon napada na nafta postrojenja Izvor: screenshot/X

Izvršni direktor kompanije za distribuciju naftnih derivata u Iranu izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.

Dodao je da je gorivo "uskladišteno u dovoljnim količinama u naftnim depoima", ali je pozvao građane da na benzinske pumpe idu "samo ako je neophodno".

Vrijeme je danas oblačno u Teheranu, a jedna djevojka kaže da "izgleda kao da je sunce potpuno nestalo".

- Bilo je veoma zastrašujuće kada sam se probudila. Kao da se sve pretvorilo u noć. U vazduhu osjećam miris spaljenog goriva - rekla je druga žena.

Reporteri CNN u Teheranu prijavili su da je pala „crna kiša“ nakon što je pogođeno skladište goriva.

Zbog prekida interneta i dalje je veoma teško stupiti u kontakt s ljudima unutar Irana, iako su neki uspeli nakratko da uspostave vezu.

Sve vijesti o napadima Izraela i Amerike na Iran čitajte u našem blogu uživo.

Iran SAD teheran rat

