Državljanin BiH uhapšen na granici: U automobilu pronađeno 85.000 KM i lažni dokumenti

Autor Dragana Božić
Državljanin BiH A. V. R. (46) uhapšen je zbog sumnje da je preko graničnog prelaza Sremska Rača pokušao da iz Srbije iznese novac u iznosu od oko 85.000 KM za koji se sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti, saopštio je MUP Srbije.

Državljanin BiH uhapšen na granici sa Srbijom Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sumnja se da je državljanin BiH u utorak na graničnom prelazu Sremska Rača, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, pokušao da prenese iz Srbije u BiH novac u protivdinarskoj vrijednosti od oko pet miliona dinara.

Novac je pronađen sakriven u gepeku automobila kojim je upravljao osumnjičeni, dok su u vozilu nađena i njegova falsifikovana lična dokumenta sa njegovom fotografijom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Na teret mu se stavljaju krivična djela pranje novca i falsifikovanje isprave. 

(Srna)

