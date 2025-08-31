logo
Bosanac probio rampu na granici i bježao od policije: Filmska potjera kroz Srbiju zbog odbjeglog vozača "BMW-a"

Autor mondo.ba
0

MUP se oglasio o hapšenju državljanina Bosne i Hercegovine koji je prošao kroz rampu na granici i ušao u Srbiju.

MUP RS o hapšenju državljanina BiH Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca iz Bosne i Hercegovine, D.M. (39), koji se sumnjiči da je tokom prethodne noći prošao kroz spuštenu rampu na Batrovcima i ušao na teritoriju Srbije. On se u više navrata oglušio o naređenje policije da se zaustavi zbog čega je uslijedila potjera, a saopštenje MUP-a prenosimo vam u cjelosti.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoј Mitrovici i Beogradu, u saradnji sa Upravom granične policiјe, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine D. M. (39) koјi se sumnjiči da јe noćas upravljaјući automobilom 'BMW' prošao kroz spuštenu kontrolnu rampu na Graničnom prelazu Batrovci i ušao na teritoriјu Republike Srbiјe gde јe nakon policiјske potjere zaustavljen. Osumnjičeni je, oko 2,45 časova, zaobišao kolonu putničkih vozila koјa su čekala osnovnu graničnu proveru, prošao kroz spuštenu rampu i oštetio јe, i bez zaustavljanja nastavio da vozi odbiјaјući, potom, u više navrata da stane na znak policiјskih službenika.

D. M. koјi se, takođe, automobilom prethodno niјe zaustavio i na graničnoј kontroli na izlazu iz Hrvatske, zaustavili su i uhapsili na auto-putu u Surčinu pripadnici PU za grad Beograd. D. M. će uz krivičnu priјavu za krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Sremskoј Mitrovici. Protiv njega biće podnijete i prekršaјne priјave zbog učinjenih prekršaјa iz Zakona o graničnoј kontroli i Zakona o bezbjednosti saobraćaјa na putevima", navodi se u saopštenju.

(MONDO)

