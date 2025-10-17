Hrvatski carinici zaplijenili gotovo 14 miliona komada krijumčarenih cigareta

Hrvatski carinici su na graničnom prelazu Bergana sa Slovenijom zapilijenili 13.910.000 komada cigareta u kutijama koje nisu označene duvanskim markicama, što je jedna od najvećih pljenidbi krijumčarenih cigareta.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Carinici su sinoć nakon naplatnih kućica zaustavili šleper hrvatske registracije na kojem se nalazio brodski kontejner, a posebno obučeni pas otkrio je krijumčarenje cigarete, prenose hrvatski mediji.

Nadzorom je utvrđeno da se u prostoru brodskog kontejnera nalazi ukupno 69.550 šteka, odnosno 13.910.000 komada cigareta u neoznačenim kutijama.

Istraga o porijeklu i odredištu robe je u toku.

Vozač je pokušao da pređe na slovenačku stranu, ali je u tome spriječen i predat pritvorskom nadzorniku.