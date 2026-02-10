Platio kaznu 700 evra: Stanivuković zadržan na granici sa Hrvatskom (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je zadržan na graničnom prelazu Gradiška prilikom prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Izvor: Grad Banjaluka

Kako je objavio na svom Facebook profilu, Hrvatska granična policija izvršila je detaljan pretres njega, saradnika, kao i vozila i ličnih stvari.

Tom prilikom mu je izrečena i novčana kazna u iznosu od 700 evra zbog njegovog govora tokom nedavne posjete Lici i Dalmaciji, a koji je izazvao burne reakcije u Hrvatskoj.

Kako je Stanivuković rekao, ova zadržavanja i pretresi su konstatni od tog govora, a kako tvrdi, pretresaju ga i na ulasku i na izlasku iz Hrvatske.

Dodao je da će zbog svega od konzulata Hrvatske u Banjaluci tražiti odgovor zašto se to radi i kakva poruku žele da mu pošalju, te ih pozvao da prestanu to da rade. Poručio je da Banjaluka neće uzvratiti takvim mjerama jer je otvoren grad koji poštuje druge.

(Mondo)