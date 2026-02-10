logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Platio kaznu 700 evra: Stanivuković zadržan na granici sa Hrvatskom (VIDEO)

Platio kaznu 700 evra: Stanivuković zadržan na granici sa Hrvatskom (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je zadržan na graničnom prelazu Gradiška prilikom prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Stanivuković zadržan na granici sa Hrvatskom Izvor: Grad Banjaluka

Kako je objavio na svom Facebook profilu, Hrvatska granična policija izvršila je detaljan pretres njega, saradnika, kao i vozila i ličnih stvari.

Tom prilikom mu je izrečena i novčana kazna u iznosu od 700 evra zbog njegovog govora tokom nedavne posjete Lici i Dalmaciji, a koji je izazvao burne reakcije u Hrvatskoj.

Kako je Stanivuković rekao, ova zadržavanja i pretresi su konstatni od tog govora, a kako tvrdi, pretresaju ga i na ulasku i na izlasku iz Hrvatske.

Dodao je da će zbog svega od konzulata Hrvatske u Banjaluci tražiti odgovor zašto se to radi i kakva poruku žele da mu pošalju, te ih pozvao da prestanu to da rade. Poručio je da Banjaluka neće uzvratiti takvim mjerama jer je otvoren grad koji poštuje druge.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković Hrvatska granica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ