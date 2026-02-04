Stanivuković i Radojičić se sastali s britanskom izaslanicom

Predstavnici Pokreta Sigurna Srpska razgovarali sa Kerin Pirs.

Izvor: X/Draško Stanivuković

Predstavnici Pokreta Sigurna Srpska sastali su se Kerin Pirs, specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva. Pirsovu i britansku delegaciju primili su Draško Stanivuković i Igor Radojičić, sa svojim saradnicima.

"Razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu, izazovima sa kojima se suočava Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, kao i o širem kontekstu stabilnosti Zapadnog Balkana. Ranije je dogovorena i radna posjeta u nekoliko britanskih gradova već tokom marta mjeseca, koja će biti prilika za nastavak razgovora i jačanje buduće saradnje posebno između Banjaluke i najvažnijih gradova Velike Britanije", saopštio je Stanivuković.

Pored toga, Stanivuković je poručio kako dijalog i razgovor nemaju alternativu i da je održavanje snažnih diplomatskih odnosa sa svim zemljama obaveza, a ne stvar trenutka.

"Vrijeme u kojem se nalazimo pokazuje da je taj pristup ispravan, posebno danas, kada oni koji su godinama ponavljali jednu te istu mantru, sada mijenjaju svoje stavove i politiku", zaključio je Stanivuković.

Podsjetimo, ranije danas sastanak sa Pirs imao je i premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Tokom razgovora, premijer Minić poručio je da se sva otvorena pitanja u BiH moraju rješavati kroz dijalog domaćih političkih faktora", saopšteno je iz Vlade RS.