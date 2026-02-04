logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković i Radojičić se sastali s britanskom izaslanicom

Stanivuković i Radojičić se sastali s britanskom izaslanicom

Autor Haris Krhalić
0

Predstavnici Pokreta Sigurna Srpska razgovarali sa Kerin Pirs.

Sastanak Stanivukovića i Radojičića sa Karen Pirs Izvor: X/Draško Stanivuković

Predstavnici Pokreta Sigurna Srpska sastali su se Kerin Pirs, specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva. Pirsovu i britansku delegaciju primili su Draško Stanivuković i Igor Radojičić, sa svojim saradnicima.

"Razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu, izazovima sa kojima se suočava Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, kao i o širem kontekstu stabilnosti Zapadnog Balkana. Ranije je dogovorena i radna posjeta u nekoliko britanskih gradova već tokom marta mjeseca, koja će biti prilika za nastavak razgovora i jačanje buduće saradnje posebno između Banjaluke i najvažnijih gradova Velike Britanije", saopštio je Stanivuković.

Pored toga, Stanivuković je poručio kako dijalog i razgovor nemaju alternativu i da je održavanje snažnih diplomatskih odnosa sa svim zemljama obaveza, a ne stvar trenutka.

"Vrijeme u kojem se nalazimo pokazuje da je taj pristup ispravan, posebno danas, kada oni koji su godinama ponavljali jednu te istu mantru, sada mijenjaju svoje stavove i politiku", zaključio je Stanivuković.

Podsjetimo, ranije danas sastanak sa Pirs imao je i premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Tokom razgovora, premijer Minić poručio je da se sva otvorena pitanja u BiH moraju rješavati kroz dijalog domaćih političkih faktora", saopšteno je iz Vlade RS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska Igor Radojičić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ