Ustavni sud RS: Stanivuković prisvojio nadležnost koja mu ne pripada

Ustavni sud RS oglasio je neustavnim i nezakonitim Pravilnik o sufinansiranju projektnih/programskih aktivnosti udruženja građana sa područja Banjaluke, jer je gradonačelnik Draško Stanivuković donošenjem osporenog opšteg akta prisvojio nadležnost koja mu ne pripada.

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je Stanivuković izašao iz okvira svoji ustavnih i zakonskih ovlašćenja, čime je povrijedio ustavno načelo zakonitosti, što ovaj akt sa formalnopravnog aspekta u cjelini čini neustavnim.

Iz istih razloga Ustavni sud Republike Srpske donio i odluku kojom je utvrđeno da Pravilnik o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu opštine Ugljevik nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi, saopšteno je iz ove pravosudne ustanove.

Ustavni sud je oglasio neustavnim odredbe tri pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi Ugljevik, kojim je određeno da navedeni opšti akti stupaju na snagu danom donošenja i da će biti objavljeni "Službenom biltenu opštine Ugljevik".

"Kao i više puta u svojoj praksi, Ustavni sud i ovom prilikom ističe da objavljeni normativni akti, shodno odredbi člana 109. stav 1. Ustava Republike Srpske, mogu stupiti na pravnu snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Budući da je kasiranim normama u konkretnim slučajevima propisano da akti stupaju na snagu danom donošenja, Ustavni sud je ocijenio da je ovim povrijeđena navedena norma Ustava", pojašnjeno je iz Ustavnog suda.

