Stanivuković nakon sastanka sa mljekarima: Budžet za poljoprivredu biće veći pet puta

Autor Dušan Volaš
0

Izdvajanja za poljoprivredu u Banjaluci biće uvećana za čak pet puta, što će predstavljati najveći budžet za ovu oblast u istoriji grada, najavio je gradonačelnik Draško Stanivuković nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima udruženja mljekara u Gradskoj upravi.

Budžet za poljoprivredu u Banjaluci biće veći pet puta Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Istakao je da poljoprivreda mora biti jedan od ključnih prioriteta Grada.

"Zato smo danas održali sastanak sa mljekarima koji rade na teritoriji Banjaluke, kako bismo iz prve ruke čuli probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, ali i njihove prijedloge za unapređenje mjera podrške Grada i njihovog poslovanja", poručio je Stanivuković.

Trenutno najveći izazov, kako navodi jeste smanjenje količine otkupa mlijeka.

"Upravo zato smo razgovarali otvoreno i konkretno da bismo mljekarima pružili punu i konkretnu podršku. Ovo su čestiti domaćini koji čuvaju naša sela živim i daju snažan doprinos ekonomiji i privredi Banjaluke", naglasio je.

Kako je naveo, u narednom periodu Grad značajno povećava izdvajanja za poljoprivredu, a izmjenom pravilnika se staje u kraj zloupotrebama i malverzacijama, a podržavaju oni koji zaista rade i proizvode.

"Mijenjamo model subvencionisanja nabavke poljoprivrednih mašina, kako bismo skratili rokove i smanjili potrebu za kreditima. Grad će preuzeti troškove veterinarskih usluga i još mnogo toga. Promjene će biti vidljive i mjerljive, u korist poljoprivrednika", kazao je Stanivuković i dodao da je naredni sastanak zakazan već za narednu sedmicu.

