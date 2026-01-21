logo
Mljekari poručili Vladi RS: Sastanak u roku od 48 časova ili zahtjev za ostavke premijera i resornog ministra

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Upravni odbor Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske održao je hitan sastanak na kojem je zaključeno da se ovaj sektor nalazi u najvećoj krizi posljednjih 20 godina koja direktno pogađa najmanje 20.000 poljoprivrednika i njihovih kooperanata.

Mljekari uputili ultimatuim Vladi RS Izvor: Udruženje mljekara

Zbog izostanka jasnog napretka u pregovorima sa resornim ministarstvom i činjenice da se predsjednik Vlade Republike Srpske nije odazvao današnjem pozivu na sastanak, Upravni odbor je donio zaključak da se novi sastanak sa premijerom mora organizovati u roku od 48 časova. Na tom sastanku bi se razmatrali svi ranije upućeni zahtjevi Udruženja sa kojima su nadležni već upoznati.

Ukoliko do sastanka ne dođe u predviđenom roku, Udruženje će zvanično zatražiti ostavke predsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Sljedeći korak koji najavljuju mljekari je organizacija masovnih protesta, o čemu će članstvo biti blagovremeno obaviješteno.

Upravni odbor je uputio i javni poziv kompaniji "Mlijekoprodukt d.o.o." da od danas obustavi redukcije otkupa mlijeka. Istovremeno, od nadležnih institucija se zahtijeva hitno preduzimanje mjera zaštite tržišta predviđenih Zakonom o zaštiti domaće proizvodnje.

"Ovo je posebno urgentno uvažavajući nedavno potpisan Ugovor o slobodnoj trgovini između EU i Merkosura, koji će vjerovatno izazvati dalji pritisak proizvoda EU na naše tržište i opstanak sela", ističu iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske.

