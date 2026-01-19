Mljekari Republike Srpske traže hitan odgovor ministra Košarca: Uvozni sirevi prijete opstanku domaćeg mljekarstva

Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske uputilo je hitno pismo ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staši Košarcu, tražeći objašnjenje o uvozu mliječnih prerađevina, posebno sira i skute.

Razlog zabrinutosti su neprirodno niske cijene uvezenih proizvoda koje ugrožavaju domaću proizvodnju i prihode poljoprivrednih domaćinstava.

„Sumnjamo da postoje nedozvoljene radnje koje su dovele do neprirodno niske cijene sireva na našem tržištu, koje itekako utiču na konkurentnost domaće proizvodnje i prihode naših domaćinstava na selu,“ navode iz Udruženja.

Analiza udruženja pokazuje da prosječna cijena uvezenih sireva iznosi oko 4,1–4,2 evra po kilogramu, dok proizvodnja domaćeg sira košta najmanje 6,5–7 evra po kilogramu, bez uračunate zarade prerađivača.

„Cijene uvezenih sireva su niže od tržišnih cijena ovih proizvoda, što ukazuje na mogući damping i nefer konkurenciju,“ dodaju u pismu.

Udruženje takođe sumnja da se u BiH uvoze proizvodi pogrešno deklarisani kao mliječni, odnosno tzv. „vještački sirevi“ i drugi proizvodi koji vizuelno i tržišno imitiraju mliječne proizvode.

„Postoji sumnja da se po ovoj tarifnoj oznaci uvoze tzv. ‘vještački sirevi’ i drugi proizvodi koji vizuelno i tržišno imitiraju mliječne proizvode,“ navodi se u dopisu.

Predstavnici mljekara ukazuju i na lošu kontrolu uvoza na granici, što dodatno ugrožava domaće proizvođače.

„Slaba ili nikakva zaštita na granici u suštini degradira i ono malo podrške koju imamo od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,“ ističu iz Udruženja.

U pismu ministru Košarcu traži se hitan odgovor i preduzimanje zakonski propisanih mjera kako bi se zaštitila domaća proizvodnja i obezbijedila fer konkurencija:

Udruženje upozorava da ovakve nepravilnosti ozbiljno utiču na konkurentnost domaće proizvodnje, prihode poljoprivrednih domaćinstava i opstanak sela. Zbog toga su od ministra Košarca zatražili hitan odgovor i preduzimanje zakonom predviđenih mjera za kontrolu uvoza.

„Molimo Vas da u što skorijem roku, a najbolje u narednih 7 dana, date nama i javnosti odgovor o uvozu mliječnih prerađevina u okviru tarifne glave 0406 – sir i skuta", poručili su.