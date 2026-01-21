"Ultimatumi ne proizvode mlijeko": Mljekari zaprijetili protestima, Ministarstvo uzvratilo demantom

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske odbacilo je tvrdnje Udruženja mljekara Republike Srpske da ne postoji dijalog sa institucijama i da nadležni ne reaguju na probleme u ovom sektoru, ocjenjujući ih netačnim i neosnovanim.

Izvor: Udruženje mljekara

Iz Ministarstva poručuju da je riječ o pokušaju da se pritiskom putem medija i društvenih mreža zamijeni institucionalni proces, koji se, kako navode, odvija u skladu sa zakonom.

Podsjećaju da je Ministarstvo još 12. januara 2026. godine zvanično reagovalo prema institucijama Bosne i Hercegovine, uputivši inicijativu Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se razmotre zaštitne mjere za domaću proizvodnju mlijeka, u skladu sa važećim propisima i međunarodnim sporazumima.

"Republika Srpska je uradila sve što je u njenoj nadležnosti, ali i ono što se mora rješavati na nivou BiH", navode iz Ministarstva.

Dodaju da je samo sedam dana kasnije, 19. januara, upućen zvaničan poziv proizvođačima, prerađivačima i njihovim udruženjima za sastanak zakazan 26. januara, te da je poziv dobilo i Udruženje mljekara. Zbog toga ocjenjuju neozbiljnim tvrdnje o izostanku dijaloga, budući da je sastanak, kako ističu, dokumentovan i zakazan.

Iz Ministarstva naglašavaju da Vlada Republike Srpske ne upravlja sektorom na osnovu ultimatuma, već na osnovu zakona, tržišnih kretanja i relevantnih podataka, te da politika mora biti usmjerena na cjelokupnu poljoprivredu, a ne na pojedinačne interese.

"Pozivi na ostavke i prijetnje protestima ne proizvode ni jedan litar mlijeka. Rješenja se donose u institucijama", poručuju iz Ministarstva, podsjećajući da su u posljednjim godinama u sektor mljekarstva uloženi milioni maraka, da je proizvodnja rasla i da su farme modernizovane.

Istovremeno, Ministarstvo ističe da ostaje otvoreno za razgovor, ali da neće dozvoliti da se, kako navode, "neistinitim objavama stvara slika haosa i urušavaju institucije Republike Srpske".

S druge strane, mljekari upozoravaju da se sektor nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Upravni odbor Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske saopštio je nakon hitnog sastanka da je mljekarstvo suočeno sa najvećom krizom u posljednjih 20 godina, koja direktno pogađa najmanje 20.000 poljoprivrednika i njihovih kooperanata.

Zbog, kako navode, izostanka konkretnog napretka u pregovorima sa resornim ministarstvom i činjenice da se predsjednik Vlade Republike Srpske nije odazvao pozivu na sastanak, mljekari su uputili ultimatum da se novi sastanak sa premijerom organizuje u roku od 48 časova. U suprotnom, najavili su da će zatražiti ostavke predsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, te organizovati masovne proteste.

Udruženje je uputilo i javni poziv kompaniji „Mlijekoprodukt d.o.o.“ da obustavi redukcije otkupa mlijeka, uz zahtjev nadležnim institucijama da hitno preduzmu mjere zaštite domaće proizvodnje, posebno u svjetlu nedavno potpisanog Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Merkosura, koji bi, kako upozoravaju mljekari, mogao dodatno ugroziti domaće tržište i opstanak sela.