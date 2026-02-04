Stanivuković odgovorio Hrvatima: Ne pozivam na sukobe, već na pravo naroda na ognjišta i svetinje

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković reagovao je na oštre kritike koje su iz Hrvatske upućene nakon njegovih izjava u Gračacu o Republici Srpskoj Krajini

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanivuković se oglasio video-porukom na društvenim mrežama, navodeći da su njegove izjave u Hrvatskoj pogrešno protumačene i izvučene iz konteksta, te da su napadi koji su uslijedili neosnovani.

Reakcija iz Zagreba uslijedila je nakon njegove posjete Gračacu, gdje je boravio povodom obilježavanja Dana Svetog Save. Tom prilikom Stanivuković je izjavio da "ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu" i da je "ova zemlja pripadala našem narodu", što je Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske ocijenilo kao neprihvatljivo.

Iz hrvatskog ministarstva poručeno je da se od svih gostiju u toj zemlji očekuje poštovanje njenog suvereniteta, uz ocjenu da Stanivukovićeve izjave dovode u pitanje Domovinski rat, kao i vojno-policijske operacije "Bljesak" i "Oluja", kojima je, kako navode, slomljena paradržavna tvorevina Republika Srpska Krajina.

Odgovarajući na te optužbe, Stanivuković je istakao da njegove poruke nisu imale osvajački niti huškački karakter.

"Nikada nisam govorio o uzimanju tuđe teritorije, niti o ugrožavanju suvereniteta bilo koje države. Govorio sam o ognjištima, kućama, crkvama i grobljima srpskog naroda, onako kako to isto činimo u Banjaluci prema katoličkoj i islamskoj zajednici", poručio je Stanivuković.

On je podsjetio na svoj angažman u obnovi crkve Svetog Ante u Stratinjskoj, naglašavajući da Banjaluka pokazuje primjer kako se poštuju prava svih naroda koji je smatraju svojim gradom.

"Vjerujem da sam Srbin i pravoslavac upravo onda kada s poštovanjem štitim i tuđe svetinje. Istim principom tražim da se poštuju srpske crkve, groblja i imovina tamo gdje Srbi danas nisu većina", naveo je Stanivuković.

Dodao je da je govorio o prošlosti isključivo s ciljem da se ona nikada ne ponovi, a ne da se, kako kaže, obnavljaju sukobi ili podstiče mržnja.

"Ako sam ijednom riječju otežao položaj Srba u Hrvatskoj, to mi nikada nije bila namjera. Naprotiv, želja mi je da budem podrška svom narodu, ali i dobar komšija svakom čovjeku", zaključio je Stanivuković.