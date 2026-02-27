Prosječna plata pokriva tek polovinu troškova: Sindikalna korpa u januaru 2.835 KM

Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za januar 2026. godine iznosila je 2.835 konvertibilnih maraka, dok je prosječna neto plata od 1.593 KM pokrivala svega 56,18 odsto ukupnih troškova četvoročlane porodice.
Prema podacima Saveza sidnikata, porodice su najviše novca izdvajale za prehranu – čak 1.299 KM.
Troškovi stanovanja i komunalnih usluga iznosili su 700 KM, dok je za prevoz bilo potrebno 226 KM. Nabavka odjeće i obuće koštala je 237 KM, a za tekuće održavanje domaćinstva bilo je potrebno izdvojiti 163 KM.
Sindikalna potrošačka korpa obuhvata i troškove higijene i njege zdravlja, kao i obrazovanja i kulture.
Prosječna neto plata isplaćena u januaru 2026. godine u Republici Srpskoj iznosila je 1.593 KM i veća je za 13 KM u odnosu na decembar 2025. godine.
Najviša prosječna plata zabilježena je u djelatnosti informacija i komunikacija i iznosila je 2.107 KM, dok je najniža prosječna zarada isplaćena u sektoru pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, odnosno hotelijerstva i ugostiteljstva, gdje je iznosila 1.183 KM.
Podaci ukazuju da, uprkos blagom rastu plata, prosječna primanja i dalje nisu dovoljna za pokrivanje osnovnih životnih troškova, pri čemu najveći teret na kućni budžet i dalje otpada na prehranu i stanovanje.
