Prosječna plata pokriva tek polovinu troškova: Sindikalna korpa u januaru 2.835 KM

Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za januar 2026. godine iznosila je 2.835 konvertibilnih maraka, dok je prosječna neto plata od 1.593 KM pokrivala svega 56,18 odsto ukupnih troškova četvoročlane porodice.

Izvor: Shuterstock

Prema podacima Saveza sidnikata, porodice su najviše novca izdvajale za prehranu – čak 1.299 KM.

Troškovi stanovanja i komunalnih usluga iznosili su 700 KM, dok je za prevoz bilo potrebno 226 KM. Nabavka odjeće i obuće koštala je 237 KM, a za tekuće održavanje domaćinstva bilo je potrebno izdvojiti 163 KM.

Sindikalna potrošačka korpa obuhvata i troškove higijene i njege zdravlja, kao i obrazovanja i kulture.

Prosječna neto plata isplaćena u januaru 2026. godine u Republici Srpskoj iznosila je 1.593 KM i veća je za 13 KM u odnosu na decembar 2025. godine.

Najviša prosječna plata zabilježena je u djelatnosti informacija i komunikacija i iznosila je 2.107 KM, dok je najniža prosječna zarada isplaćena u sektoru pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, odnosno hotelijerstva i ugostiteljstva, gdje je iznosila 1.183 KM.

Podaci ukazuju da, uprkos blagom rastu plata, prosječna primanja i dalje nisu dovoljna za pokrivanje osnovnih životnih troškova, pri čemu najveći teret na kućni budžet i dalje otpada na prehranu i stanovanje.

(Mondo)