Zelenski otkrio: Naredni pregovori Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju

Autor Haris Krhalić
0

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski najavio je novi krug trilateralnih pregovora u Abu Dabiju.

Naredni pregovori Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju Izvor: EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

Sljedeći krug trilateralnih pregovora između Rusije, Ukrajine i SAD vjerovatno će se održati u Abu Dabiju početkom marta, rekao je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

"Najvjerovatnije će se sljedeći sastanak održati u Emiratima, tačnije u Abu Dabiju. Očekujemo da će se taj krug pregovora održati početkom marta", rekao je Zelenski u video-obraćanju na "Telegramu".

Rusku delegaciju će predvoditi pomoćnik predsjednika Rusije Vladimir Medinski, koji je takođe potvrdio da će se novi krug sastanaka održati u bliskoj budućnosti.

Tramp želi kraj 

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u razgovoru sa Zelenskim da želi da se rat sa Rusijom završi u roku od mjesec dana, kako bi mirovni sporazum mogao biti postignut do ljeta, prenijeli su američki mediji pozivajući se na izvore upoznate sa sadržajem razgovora.

Poziv je trajao 30 minuta i bio je to prvi direktan kontakt Trampa i Zelenskog od njihovog susreta na forumu u Davosu krajem januara.

