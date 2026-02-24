logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp se grčevito drži ovog cilja: Zacrtao datum do kojeg će okončati rat u Ukrajini

Tramp se grčevito drži ovog cilja: Zacrtao datum do kojeg će okončati rat u Ukrajini

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp pokušava da postigne dogovor o okončanju rata prije proslave američke nezavisnosti, ali Kremlj ne pokazuje spremnost na kompromis.

Donald Tramp Izvor: - / INSTAR Images / Profimedia

Donald Tramp pokušava da postigne dogovor prije nego što 4. jula bude domaćin proslave 250. godišnjice američke nezavisnosti, rekli su visoki američki zvaničnici za Bloomberg.

Tokom kampanje za predsjednika, Tramp je više puta obećavao da će okončati rat u roku od 24 sata odpreuzimanja funkcije. Oko 400 dana nakon početka njegovog drugog mandata, trilateralni razgovori nisu doveli do sporazuma, a Vladimir Putin, prema ijzvaničnika, ne pokazuje znakove da je spreman na kompromis.

Tramp sada želi da okonča rat za četiri mjeseca, ali Kremlj je danas, na četvrtu godišnjicu početka rata, poručio da će nastaviti borbe dok ne ostvari svoje ciljeve u Ukrajini.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Rat u Ukrajini

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ